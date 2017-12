– Kåre mer aktiv nå enn på åtte år på Stortinget

nyheter

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt reagerer sterkt på at at Kåre Simensen forsøker å gi han og Frp skylden for at Stortinget i morgen vil stemme ned dok-8-forslaget om utredning av sykehusstrukturen. Det er det eneste Simensen og Strifeldt er enige om.

– Dessverre velger Ap heller å kjempe for helseminister Bent Høies prestisje enn å stå på for helsetilbudet til befolkningssenteret i Finnmark. Ap sitter med nøkkelen til flertall, men velger heller å gå i allianse med Høyre for å unngå at vi får utredet og kvalitetssikret hva som er den mest optimale strukturen, sier Strifeldt og legger til:

– Hadde Kåre Simensen og ledelsen i Alta Ap brukt like mye energi på å snu egen stortingsgruppe som på å framstille Frp som løftebryter, hadde dok-8-forslaget fått flertall torsdag.

Våknet til live

Han tar imidlertid utspillet fra Kåre Simensen i Altaposten tidligere i dag med godt humør.

– Jeg tror folk flest skjønner at det ikke er de som stemmer for utredningskravet som er problemet i denne saken, men Høyre og Ap som er livredd for utredningen og stemmer mot.

Strifeldt synes imidlertid at det er gledelig at Simensen nå gir lyd fra seg.

– Etter åtte år på Stortinget var det mange som lurte på om han fortsatt var oppegående. Nå har han vært friskere og gjort mer av i månedene etter at han forlot Stortinget enn i de åtte foregående år.

Tung dag

Selv er Bengt Rune Strifeldt forberedt på at det blir en svært tung dag han snart går inn i, både personlig og som politiker.

– Dok-8-forslaget blir stemt ned, og det betyr at det ikke blir noen utredning. Etter å ha jobbet beinhardt med denne saken de siste dagene, ukene og måneden, ja den har vært viktig for meg i 10 år, blir morgendagen trist.

– Har du gitt opp?

– Jeg kommer aldri til å gi opp kampen for at innbyggerne i Alta skal ha et likeverdig og trygt helsetilbud. Frp har spilt inn denne saken i de pågående regjeringsforhandlingene for om mulig å finne en løsning, men morgendagens forventede vedtak i Stortinget gjør det svært vanskelig å finne en løsning. Jeg har ikke gitt opp, og Frp har ikke gitt opp. Frp bryter ikke løftene vi gir til velgerne, men alliansen Høyre og Ap i denne saken er vanskelig å bryte ned.