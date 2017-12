VG: PETA vil utestenge Dallas Seavey

nyheter

Det fremgår av en e-post til daglig leder for Finnmarks-løpet, Svanhild Pedersen, fra dyrevernsorganisasjonen PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) som VG har fått tilgang til.

«Dallas Seavey ser ut til å tro at han kan løpe fra en rekke skamfulle påstander ganske enkelt ved å hoppe til et annet kontinent og melde seg på et annet løp», skriver PETA.

Under årets løp i Alaska ble det påvist et forbudt stoff i fire av Seaveys hunder. Saken har vært slått stort opp i USA og vært debattert i Norge.

Svanhild Pedersen bekrefter overfor VG at hun har mottatt e-posten fra PETA. Finnmarksløpet er i ferd med å forfatte et svar til dyrevernsorganisasjonen. Pedersen og kommunikasjonsansvarlig Trond Anton Andersen står imidlertid fast ved sin tidligere konklusjon om at de ikke har anledning til å nekte Dallas Seavey å starte.

De påpeker at han er ikke dømt, og at Finnmarksløpet derfor ikke kan stryke Seaveys påmelding.

Svanhild Pedersen understreker overfor VG at Finnmarksløpet samarbeider med Mattilsynet og at arrangøren har et sterkt fokus på dyrevelferd.