Klekker ut rekordmange sykepleiere i år

nyheter

I år utesaminerer Norges arktiske universitet, campus Hammerfest, rekordmange sykepleiere.

– I 2014 uteksaminerte vi til sammen 34 kandidater, året etter 48 kandidater, i 2016 ble 37 kandidater uteksaminert og i år setter vi rekord med til sammen 88 uteksaminerte kandidater, sier instituttleder for helse- og omsorgsfag, ved Norges arktiske universitet, Nina Emaus.

Rekordstort inntak

Hun bekrefter at det høye tallet kommer som følge av at UiT tok inn rekordmange søkere, fordi de av erfaringer får et stort frafall undervies. Det skjedde ikke denne gangen.

– Slik sett ser vi at det ble for mange å håndtere, så dette gjør vi ikke flere ganger, sier instituttlederen, som ikke oversikt over hvor de 88 ferdigutdannende studentene tar veien.

– Men en studie gjort av Jeanette Huemer og Liss T. Eriksen viser at 7 av 10 sykepleiere som utdannes i Finnmark blir i Finnmark.

Emaus forteller om en krevende tid etter at Høgskolen i Finnmark og UiT fusjonerte. Budsjettsplitten som ble gjennomført, førte til at sykepleierutdanningen i Finnmark ble rammet i form av færre ressurser.

– Vi har til tross for dette klart å videreutvikle studiet med å styrke kompetansen til de vitenskapelig ansatte, til å bygge opp en betydelig forskningsportefølje og ikke minst fått økte søknadstall og gjennomføringsgrad ved studiet, oppsummerer Emaus.

God uttelling på Alta-kullet

Av de som startet i Alta-kullet i 2011 var 15 fra Alta, mens fire var fra Kvænangen, Loppa, Hasvik og Kautokeino. Av altaværingene ble 14 ble uteksaminert tre år senere. Blant de fire som startet i Alta, men som kom fra en av de fire andre kommunene, fullførte alle fire. Tall fra UiT viser at i november 2014 var 93 prosent av altastudentene i jobb, mens fra de fire andre kommunene var 100 prosent i jobb. Blant de 14 som var fra Alta jobbet 86 prosent i Alta i november 2014, mens 50 prosent av de fra de fire andre kommunene jobbet i Alta, innen helse. Alta fikk altså god uttelling på Alta-prosjektet.Til sammenligning hadde sykepleierutdanningen i Hammerfest seks Alta-studenter i snitt årlig i løpet av årene 2000-2014.

Nettstøttede studier

Nina Emaus sier, at til tross for begrensede ressurser, opprettholder UiT det desentraliserte studietilbudet i Finnmark.

– I januar 2018 starter vi opp et nytt kull hvor vi legger opp til et nettstøttet/samlingsbasert studium med inntil 25 studenter i Kirkenes og 40 i Hammerfest. Til dette studiet var det hele 199 søkere, og det er vi veldig glade for. Hvor disse søkerne kommer fra har vi ikke oversikt over per i dag, sier instituttlederen, som legger til at erfaringer fra tidligere gjør at skolen denne gangen sikrer flere samlinger for nettstudentene, for å unngå at studentene blir for ensomme og faller av underveis.