Klar for første safari

Torsdag morgen tar Tårnes i Northern Sea Adventure med seg turister ut fra kaia i Alta på det som er den første hvalsafariene fra hjembyen. Ettersom båten, som tar 70 gjester, ikke er fullbooket, dumper Tårnes prisen for lokalbefolkningen.

– Altafjorden er full av hval og vi ønsker å skape entusiasme rundt det nye konseptet her i Alta og derfor setter vi ned prisene, sier Tårnes.

– Bare knølhval

Inntil nylig har Tårnes drevet med hvalsafari i Tromsø, men som Altaposten skrev for noen uker siden, har han tatt med seg båten og kompetansen sin hjem til Alta for å drive med hvalsafari i Altafjorden. Professor i marin biologi, Audun Rikardsen, deler slettes ikke den store entusiasmen til Tårnes. Til NRK sier han at det har vært observert noen knølhval ytterst i Altafjorden den siste tiden.

– Men det er overhodet ingen garanti for at Altafjorden kommer til å fylles med hval i år eller de neste årene. Det å starte med hvalsafari er risikosport, sier Rikardsen.

Har trua

North Adventure og Tanya Handke er blant de som har trua på hvalene. Handke opplyser til Altaposten at prisene på heldagsturen førstkommende torsdag settes ned fra 2500 kroner til 1800 for lokalbefolkningen. For den prisen får gjestene en lett lunsj og middag på returen.

– De som er interesserte må kontakte turistinformasjonen innen onsdag klokken fire. Det nytter ikke å komme ned på kaia torsdag morgen. Vi må vite hvor mye mat vi skal bestille inn, minner Handke om.

Kenneth Tårnes ønsker at også skoler, barnehager og eldresenter tar kontakt.

– I Tromsø hadde vi beboere fra gamlehjem med på tur og de hadde en uforglemmelig tur, sier han og oppgir at han har gruppepriser for denne type arrangement.