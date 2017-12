– Utredningsplikten er fortsatt forsømt

nyheter

Alta Høyre er fortsatt av den oppfatning at utredningsplikten er forsømt og at Stortingsflertallet burde stadfestet dette. Det fastslår lokallagsleder Laila Davidsen.

I en pressemelding mener Alta Høyre fortsatt at pasienten skal settes foran systemet i henhold til Høyres program, og at det skal sikres at offentlige ressurser brukes mest mulig effektivt.

– Dette kan kun sikres gjennom en helhetlig utredning. Alta Høyre mener at våre sentrale politikere ikke har ivaretatt dette, skriver Laila Davidsen i pressemeldingen.

Alta Høyre påpeker at flertallsinnstillingen legger opp til at helseforetaket gis en tydelig instruks fra landets øverste organ som må følges opp.

– Dette må gi konsekvenser for dimensjonering av sykehus i Hammerfest som foretaket umiddelbart må ta inn over seg.

Alta Høyre merker seg spesielt følgende punkter i flertallsinnstillingen:

– Flertallet vil presisere at det skal etableres stedlig ledelse ved Klinikk Alta, at det kommer CT/MR i Alta i løpet av 2019, og at det i denne sammenheng etableres slagalarm koblet opp mot nevrolog, noe som gjør at en kan starte trombolyse-behandling ved slag i Alta. Videre vil flertallet påpeke at Helse Nord har fått i oppdrag å etablere flere hjemler for avtalespesialister i 2017. Flere av disse skal lokaliseres til Alta. Flertallet mener det er naturlig at nye avtalespesialister arbeider i samarbeid med Klinikk Alta.

– Flertallet mener det er grunn til å minne om at helseforetak, for å unngå unødig pasienttransport, sørger for at pasienter fraktes til sykehus med riktig behandlingsnivå, uten unødig omvei til lokalsykehus, når diagnostikk og behandling ikke kan gis ved lokalsykehuset. Dette er spesielt viktig i helseregioner med store avstander. Flertallet mener bedre radiologitjenester i Alta er et virkemiddel for å oppnå dette, men foretaksledelsen må uansett aktivt følge opp denne problemstillingen.

Disse punktene gjør at Alta høyre mener at helse- og omsorgskomiteens flertallsinnstilling har tatt innover seg viktige forhold med de utfordringer som finnes i dag, der komiteen vektlegger tryggheten for å komme direkte til Tromsø når det er påkrevd, derav må akuttforskriften korrigeres i henhold til dette, der akuttbehandling og raskest mulig transport til riktig behandlingssted må sikres.

Alta Høyre understreker samtidig at det må sikres et stedlig forsvarlig dimensjonert akuttmottak/legevaktordning.

– I tillegg må saken om Pasientreiser løses. Der er vi i dialog med stortingsnivå og forventer en snarlig løsning på dette, skriver Laila Davidsen i pressemeldingen.