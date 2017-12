– Frp må stille ultimatum

nyheter

– Det er nå sannhetens øyeblikk er kommet for Frp, og også Venstre. Vi håper på flertall når dok-8-saken avgjøres ved plenumsbehandling i Stortinget fredag. Likevel er det sannsynlig at det ikke blir flertall, og at bare regjeringen som kan tvinge gjennom utredning. Følges lovnadene opp, som er gitt innbyggerne, av tre av fire parti som er involvert i regjeringsforhandlingene, deriblant det neste største regjeringspartiet, blir det utredning, sier ordfører Monica Nielsen og gruppeleder Ole Steinar Østlyngen.

De to Ap-toppene viser til at Bengt Rune Strifeldt garanterte at Frp skulle tvinge Høyre og Bent Høie til kvalitetssikre framtidig sykehusstruktur i Vest-Finnmark. Sentralt i lovnaden var regjeringsforhandlingene og det potensielle flertallet for utredning blant regjerings- og støttepartiene.

– Vi imøteser ultimatum fra Frp med støtte fra Venstre og KrF. Det er korrekt at denne saken er den viktigste for innbyggerne i Alta/Kautokeino, og at den handler om liv og død. Alle har hørt Bengt Rune, partileder Siv Jensen og regjeringsmedlem Terje Søviknes komme med krystallklare lovnader på vegne av Frp om at med borgerlig regjering ville sykehusutredning bli et faktum, sier Nielsen og Østlyngen og lgger til:

– Ap gjør at vi taper dok-8-saken Frp gir Ap skylden for at det går mot nederlag for dok-8-forslaget.

– All fornuft tilsier utredning og et beslutningsgrunnlag som har bred tillit. Det koster regjeringen null. Nå kan Frp bruke makten innbyggerne har gitt partiet til å presse Høyre til å godta utredning. Følger Frp opp valgløftet fortjener de ros. Blir det ingen utredning, er de uten ryggrad og tillit.

Påstanden om Alta Ap og politisk ledelse ikke har gjort en jobb i forhold til egen stortingsgruppe avviser Ap-toppene. Det selv om Ap på Stortinget så langt lytter mer på helseminister Bent Høie og Høyre enn medlemmer og folk i Alta-regionen.

– Er det ikke på sin plass med kollektiv utmeldelse dersom man ikke får kravet om utredning og kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget på sin plass?

– Dette er en utrolig viktig sak og vi vil gjøre alt i vår makt for å få Stortingsgruppa til å snu. Våre krav, og hvilke konsekvenser det vil få dersom stortingsgruppa vår stemmer nei til utredning, er ikke noe vi tar i media. Det tar vi internt, men ingen skal tvile på at vi setter mye på spill for å få gjennomslag.