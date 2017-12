– Ap gjør at vi taper dok-8-saken

nyheter

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) forteller at han har fått fullt gjennomslag i egen stortingsgruppe for kravet om utredning og et forsvarlig beslutningsgrunnlag før det eventuelt investeres mellom to og tre milliarder kroner i nytt sykehus i Vest-Finnmark.

– Dessverre er håpet om å få flertall for dokument-8-forslaget likevel forsvinnende lite. Det nytter ikke at Frp står samlet bak saken og har Venstre med seg, og i praksis også Senterpartiet. Helseminister Bent Høie har lagt enormt med prestisje i denne saken, og derfor er ikke Høyres gruppe til å rikke. Når Alta Ap og politisk ledelse i min hjemkommune ikke er i stand til, eller er villig til, å få snudd stortingsgruppa til Ap, er saken i realiteten tapt, sier Strifeldt.

– Ap må snu

Han vil ikke legge seg opp i behandlingen i stortingsgruppa til Ap, men sier at det er helt tydelig for alle og enhver at politisk ledelse i Alta verken har forsøkt hardt nok, eller har evnet å få fram den unisone mistilliten som finnes i befolkningen i Alta/Kautokeino i denne saken.

– Frp må stille ultimatum Hevder at Frp er i ferd med å lure innbyggerne i dok-8-saken.

– Befolkningen føler ikke trygghet for liv og helse, og det er åpenbart for alle at det må komme akuttilbud og fødeavdeling til Alta. Men denne saken handler ikke nå om dette. Først må vi få gjenopprettet tilliten i befolkningstyngdepunktet. Det ved å få kvalitetssikret argumentene som Høie og Ap framfører for å si nei til akuttilbud og fødeavdeling. Argumentet fra Høie og Ap er at det vi ikke har penger til dette, og at slike tilbud i Alta vil knuse fagmiljøet i Finnmark. Men hvorfor tør ikke Ap få svar på om argumentene holder gjennom en helhet faglig utredning?

Slått av Hammerfest

Strifeldt konstaterer at politiske ledelse i Ap taper sak eller sak. Selv ikke i saken partiet hevder står om liv og alvorlige helsetap, oppnår de gjennomslag.

– Jeg vil minne om at det var helseminister fra Ap som grep inn og stoppet hele sykehuslokaliseringen mellom Molde og Kristiansund. Oslo Economics fikk oppdraget med å utrede saken, slik at det kunne tas avgjørelse på et gjennomarbeidet grunnlag, sier Strifeldt og legger til:

– I Alta kuttes det i rammene til politisk ledelse som kunne gitt oss en proaktiv politiske ledelse for å sikre Altas interesser. Det er ille om vi nå har spart oss til fant. Politisk ledelse er ikke på arenaene hvor ting avgjøres. I sykehussaken bruker ordføreren tid på skylde på parti som Frp, som står hundre prosent bak og vil stemme for dok-8-forsalget, i stedet for å sikre at egen stortingsgruppe følger opp kravet om utredning. Politisk ledelse i Alta er i en helt annen divisjon enn Ap-ledelsen i Hammerfest, som både har full kontroll på fylkespartiet og stortingsgruppa.

Regjeringsforhandlingene

Det Frp-representanten fra Alta opplever på Stortinget gjør at håpet om å få gjennom utredningen er svinner dag for for dag.

– Selv om dok-8-forslaget blir stemt ned i Stortinget vil Frp hente det inn i regjeringsforhandlingene. Venstre står på for utredning, men jeg er i veldig i tvil om hvor vi har KrF. Det ser ikke ut som KrF vil følge opp løftene de har gitt. Men selv om de er flertall blant regjerings- og støtteparti, må regjeringen følge stortingsflertallet som høyst sannsynlig ser ut til å stemme ned forslaget om utredning, forklarer Strifeldt og legger til:

– Alta Ap sitter med nøkkelen. Nå må Alta Ap og politisk ledelse vise at de kjemper for at liv ikke skal gå unødvendig tapt, slik de selv hevder. Skal stortingsgruppa snu må Alta Ap ikke bare si at dette er den viktigste saken, men også vise det gjennom handling.