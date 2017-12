Meldte broren kidnappet

nyheter

Halv ett i natt ringte en bekymret mann til politiet. Han sa at broren var kidnappet på åpen gate, to timer tidligere.

– To menn skal ha tatt mannen inn i et kjøretøy. Dette skal ha skjedd på sentrum. Politiet fikk en grundig beskrivelse av de to som angivelig hadde kidnappet broren, sier operasjonsleder Svein Erik Jakobsen.

Politiet rykket ut til melderens adresse og får en del avklaringer der.

– Det er i utgangspunktet en spesiell situasjon. Men politiet begynner et lite søk og etter kort tid finner de den kidnappa broren i andre etasje i boligen.

– Så han ble ikke kidnappet likevel?

– Nei, dette var åpenbart en feil eller falsk melding. Ikke reell, sier Jakobsen