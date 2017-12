Fant ikke penger til sykepleierutdanning

nyheter

Sist torsdag ble regjeringspartiene Høyre og Frp enige med Venstre og KrF om et felles forslag til statsbudsjett for 2018. Til tross for Høyres valgkampløfter finnes det ikke ei krone her til å restarte sykepleierutdanningen ved UiT Campus Alta.

– Jeg er veldig overrasket. Forhandlingsledelsen i KrF har vært svært lydhør om at noe må gjøres for å stoppe sykepleierkrisen som allerede er et faktum i Finnmark, og som vil forsterkes de neste årene. Både vi Finnmark KrF, og Alta KrF, som begge har hatt tett kontakt med sentralledelsen i KrF under forhandlingene, er skuffet. Det hele er litt uforståelig ut fra de sterke løftene Høyre ga i valgkampen, og at vi snakker om et beskjedent beløp for å sikre at utdanningen kunne komme i gang høsten 2018, sier leder i Finnmark KrF, Svein Iversen.

Vraket valgløftet

I valgkampen gikk toppduen til Høyre, Frank Bakke-Jensen og Marianne Haukland ut med en klar lovnad om at dersom Høyre fikk tillit til å fortsette i regjering ville sykepleierutdanningen i Alta også komme på plass. I budsjettforhandlingene med blant annet Høyre møtte KrF veggen da de ville ha penger til 30 studenplasser for treårig sykepleierutdanning ved UiT i Alta, og totalt 100 på landsbasis. Nestleder i KrF og leder i helse- og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad, vil ikke si hva som skjedde rundt forhandlingsbordet, men konstaterer at KrF ikke fikk gjennomslaget alle regnet med.

– KrF foreslo i alternativt budsjett en satsing på helseutdanning i 2018-budsjettet, men dette har vi ikke fått gjennomslag for i forhandlingene, dessverre. KrF ønsket dette, men fikk ikke med oss de andre partiene på dette, sier Bollestad til Altaposten.

Svært alvorlig

I Finnmark er KrF-leder Svein Iversen både skuffet og veldig bekymret over at det ikke kommer noe tiltak for å løse sykepleierkrisen.

– Alta med en omfattende helsesatsing er svært vanskelig stilt, men dette er et finnmarksproblem som også rammer mindre kommuner. Det er blitt så ille at mangelen på sykepleiere gjør at vi sliter med å ivareta lovpålage oppgaver. Etter det jeg forstår var det snakk om bare 10 millioner på budsjettet for 2018 for å få i gang et sykepleierstudie i Alta fra høsten 2018, påpeker Iversen.

Han sier det finnes en trøst. For ifølge en skriftlig beskjed Iversen viser til skal det hete at UiT har forberedt seg til å kunne starte opp med studiet høsten 2019. Studiet skal etter hva han forstår være prioriert fras UiTs side.

– Men hvert år som går før vi kommer i gang forsterker krisen. Det tar tross alt tre år å få studentene klare for å gå ut i jobb.

Mener UiT svikter Finnmark

Høyres stortingsrepresentant Marianne Haukland har tidligere vært tydelig på at Høyre har sin lovnad i behold ved at UiT har fått vide økonomiske rammer. Hun peker på at universitetet selv har hatt mulighet til å prioritere en ny oppstart av sykepleierutdanningen i Alta.

Hun er derfor dypt skuffet over at rektor Anne Husebekk og styret ved UiT ser ut til å forvente at Stortinget skal detaljstyre studietilbudet i nord. Haukland mener at UiT svikter Finnmark og det samfunnsansvar og oppdraget universitetet er gitt, som i dette tilfellet handler om å tilføre Finnmark kompetent og svært viktig arbeidskraft i helsesektoren.

– Rekrutteringsproblemene knyttet til sykepleierutdanningen kan ikke komme som noen overraskelse på UiT. Dette er en varslet krise hvor ingenting er gjort for å forebygge, uttalte Haukland for kort tid tilbake.

Fikk mye

Det ble i de borgerlige budsjettforhandlingene totalt flyttet rundt 5,6 milliarder kroner i forhold til regjeringens budsjettframlegg.

KrF fikk gjennom flest tiltak, blant annet en lærernorm som sikrer at hver enkelt lærer kun skal ha ansvaret for 15 til 21 elever. Det kostet to milliarder kroner.

Sett i forhold til sykepleierutdanningen er det gunn til å legge merke til at det er satt av 28,8 millioner til 500 Studieplasser IKT i samarbeid med næringslivet.

Samtidig er det gitt tilskudd til 30 studieplasser for bachelor i havteknologi ved Høgskolen på Vestlandet, øremerket Høgskolen i Kristiansund.

Men altså ingen studieplasser til sykepleieutdanning i Finnmark.

Ap prioriterer Alta

I sitt alternative statsbudsjett presser Ap på for en restart av suksessen med sykepleierutdanning i Alta. Det er ordfører Monica Nielsen svært glad for, selv om Ap ikke har flertall for sitt budsjett.

Utdanningspolitisk talsperson for Ap, Martin Henriksen, bekrefter at partiet har prioritert sykepleierutdanningen i Alta:

– Arbeiderpartiet vil i vårt alternative statsbudsjett foreslå 3.000 nye studieplasser nasjonalt. Det gir blant annet rom til å satse på 30 nye studieplasser i sykepleie til UiT. Det betyr at man kan starte desentralisert sykepleieutdanning i Alta. Ordføreren i Alta har flere ganger tatt opp viktigheten for å få studieplasser til sykepleierutdanning i Alta. Vi mener det er riktig å få dette på plass snarest, fordi det er stort behov for flere sykepleiere i regionen, sier Henriksen.

Ordføreren i Alta har merket seg at «budsjettkameratene» ikke har sykepleierutdanningen inne i sitt forslag til 2018-budsjett.

– Det er enormt skuffende, spesielt når vi vet vet hva Høyre lovet i valgkampen. Når det nå også kommer signaler om at UiT ikke kan sette i gang i 2019 uten politiske vedtak om penger, må det skje noe nå i Stortinget. Statsbudsjettet er ikke vedtatt og det er fortsatt mulig å nå fram med sykepleierutdanning og oppstart i 2018, sier Alta-ordføreren.