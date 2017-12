– Noen trossamfunn vil tjene på endringer

nyheter

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard, sier lovforslaget om endring av tilskuddsordningen til trossamfunnene utenfor den norske kirken, vil slå forskjellig ut fra kommune til kommune.

Nylig kunne Altaposten presentere oversikten over hvilke trossamfunn som får tilskudd i dag, samtidig som det pågår en prosess for justere loven.

Kommunene avgjør

I dag er det store ulikheter i sum til hvert medlem, fordi det er kommunene som selv avgjør tilskuddet.

- Det nye i lovforslaget som er til høring, er at det er forslag om at alle tilskudd skal betales ut likt fra sentralt hold til alle trossamfunn. Hvis vi ser på Alta kommune for eksempel, så vil en menighet som pinsemenigheten tjene mye på en ordning hvor tilskudd skal utbetales fra sentralt hold. Og forklaringen på dette er enkelt. I dag får de svi, fordi Alta kommune er relativt tilbakeholdne med sitt tilskudd, mens en omlegging slik det er forslått, vil gi dem en mer romslig økonomi, sier biskopen.

Flere viktige temaer

Olav Øygard forteller at også ordningen med hvem som skal betale for kirkene, presteboligene og kirkegårdene er til revisjon. Et alternativ er at dette fortsetter som i dag, et annet er at det sentrale statlige leddet tar seg av alt tilskudd.

– I Tromsø for eksempel vil alternativ to, hvor alt tilskudd kommer utenfra gagner kirka i Tromsø, mens det samtidig kan være fare for en større avstand mellom kirka og kommunen, noe som kanskje gjør det vanskeligere enn i dag å få aksept for å reparere et gulv som er råttent eller andre presserende vedlikeholdsarbeider. Dette er krevende og vi avgir våre høringsuttalelser før nyttår, slik at hele lovrevisjonsspørsmålet kommer opp til behandling på kirkemøtet på nyåret, sier biskop Øygard.

Mer til kirka

Et annet forhold som bispedømmerådet skal uttale seg om til kirkemøtet, er forslaget om at menighetsrådene skal være lovfestet, mens bispedømmerådene ikke skal være det.

Øygard forklarer at dette har å gjøre med at kirka ikke lenger skal være statlig.

– Dette gjør at den norske kirken blir stående friere enn før, men det lovforslaget som nå er til høring er en langsiktig affære. At budsjettforliket på Stortinget nå gir noen ekstra kirkekroner for 2018, bidrar bare til at vi kan opprettholde samme virksomhet i 2018 som i 2017, for som kjent øker også våre lønninger fra et år til et annet, sier Olav Øygard, travelt opptatt med møtevirksomhet i bisperollen.