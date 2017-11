Frank tar helikopter- løsning til etterretning

nyheter

Regjeringen ville flytte helikoptrene til Rygge for å støtte spesialstyrkene, men ble overkjørt av Stortinget. Statsråden tar avgjørelsen til etterretning.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) kommenterte onsdag i Stortinget for første gang avtalen om regjeringens plan for Hæren og Heimevernet fra dagen før.

De mye omtalte helikoptrene er i dag både på Bardufoss og Rygge og skal i tillegg til å serve Hæren og spesialstyrkene ivareta beredskap for politiet på begge steder, fremholdt statsråden. Han viste til at dette har strukket ressursene på en slik måte at Bell-helikoptrene i praksis ikke har kunnet gi fullverdig støtte verken til Hæren eller spesialstyrkene.

– Derfor har vi en anbefaling basert på denne situasjonen og en prioritering av spesialstyrkene. Vår anbefaling er også basert på fagmilitære råd, sa han om regjeringens opprinnelige landmaktsplan.

– Nå har Stortingets flertall kommet fram til en annen løsning. I går ble det klart at flertallet i komiteen ønsker å opprettholde en delt løsning mellom Bardufoss og Rygge, med lokal ledelse to steder. Det tar vi til etterretning, fremholdt Bakke-Jensen.

Detaljene i den fremtidige helikopterløsningen vil først bli klare i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett til våren.

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet står bak avtalen om landmaktsproposisjonen tirsdag.