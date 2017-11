Etterforskes av politiet

nyheter

– Vi holder fortsatt på å etterforske saken, så det er for tidlig å si noe om hva som var årsaken til uhellet, sier politiadvokat Ernst Pettersen til Altaposten.

– Er det snakk om et uhell, eller noe kriminelt?

– Det er det vi prøver å finne ut av nå.

Det politiadvokaten kan slå fast er at uhellet fant sted ved Geađgenjunni, sør for Kautokeino sentrum. Samt at alle de tre involverte er fra Kautokeino-området og er i 17-årsalderen.

Finnmarkssykehuset kunne i går opplyse at tre pasienter ble sendt til Hammerfest sykehus. En var uskadd, mens en annen var lettere skadd. Den tredje personen var moderat skadd og ble sendt videre til Tromsø.