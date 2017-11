Enige om å ta drifta ned med seks mill.

nyheter

Et enstemmig formannskap i Kautokeino går for rådmannens økonomiplan og budsjett for neste år.

Det betyr å ta ned drifta i kommunen med seks millioner kroner gjennom ulike effektiviseringstiltak, i tillegg til at det er mye som ikke får plass i investeringsbudsjettet.

Investeringer

Kommunen skal investere 12,7 millioner kroner neste år og må ta opp nye lån på 5,3 millioner kroner. Da blir det blant annet ny brannbil i Maze til to millioner og nye pc er og annet teknologisk utstyr til drøyt 2 millioner kroner.

Helsesenteret får stadig ikke sitt nye kjøkken som har vært en post på budsjettet de siste snart 10 årene, så her sparer kommunen eller utsetter de en kostnad på 1,9 millioner.

Rådmann Kent Vaio skriver i forordet til økonomiplanen at kommunen har utfordringer knyttet til for få gamlehjemssplasser og et delvis utdatert vann og kloakksystem.

Hjertesukk

Rådmannens forord inneholder også et hjertesukk i forhold til hva signalene fra sittende regjering gikk ut på, der man trodde hestekuren for kommunen ville bety kutt på 1,5 millioner kroner i den kommunale driften, mens realiteten ble fire ganger verre.

Formannskapet vedtok budsjett og økonomiplan enstemmig forleden dag, men til desembermøtet i kommunestyret vil enigheten om de enkelte postene neppe være like enstemmig

Fylkesmannen anbefaler for øvrig at kommunen bygger seg opp et disposjonsfond på mellom 19 og 30 millioner kroner.