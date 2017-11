Bekymret for ventetid

nyheter

Frykten er at ventetiden skal forverre sykdom eller skade.

– Dette er i tråd med det vi ser av landsdekkende undersøkelser, sier leder for forretnings- og tjenesteutvikling Jørgen Taalesen i Gjensidige i en pressemelding.

200 personer fra Finnmark har svart på undersøkelsen som Ipsos har gjennomført for Gjensidige. 4 000 har svart på landsbasis.

– At over halvparten i Finnmark er bekymret for ventetiden, sier noe om behovet for et supplement til det offentlige, sier Taalesen i meldingen

Han understreker at det norske helsevesenet er meget bra og at private helsetjenester bare vil være en liten del av det totale tilbudet.