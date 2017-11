– Livsnerven for folk

nyheter

– Ferga er livsnerven og mannskapet sørger for at ferga gir et godt tilbud for fastboende og hyttefolket. Ha respekt for fagfolkene på ferga, som gjør en fantastisk jobb, var beskjeden fra hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken under snorklippinga i Korsfjord torsdag formiddag.

Prosjektet har kostet over 70 millioner kroner, med Alta-firmaet Tecto som entreprenør.

– Det er ekstra hyggelig med en lokal, dyktig entreprenør. Nye standardiserte fergekaier er løsningen for framtida. Dette er gode investeringer, mente Bakken.

Nødvendig

Regionsjef Oddbjørg Mikkelsen fra Statens vegvesen fastslo at tiden var inne for oppgradering.

– Fergene har behov for skikkelige kaier. Nyvollkaia var ekstra dårlig, sa Mikkelsen, som fastslo at det ikke har gått lekende lett.

– Dette er en stor begivenhet og bygginga har samtidig vært en utfordring for Statens vegvesen, sa Mikkelsen, som roste entreprenøren og en rekke konsulenter som har gjort en kjempejobb, I tett samspill med Tecto og Boreal.

Mikkelsen sa det ikke har vært en eneste skade på folk under byggingen.

Etterpå ble det lunsj, med kaffe og kaker på samfunnshuset i Korsfjord. Folk flest i området var tilfreds med at ny infrastruktur er kommet på plass.