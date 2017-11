– Ber om aksept for å stemme nei til utredning

nyheter

– Jeg håper og tror folk i Alta vil sette pris på den jobben som er gjort av meg og andre for å få Stortinget til å vedta konkrete forbedringer og klare føringer på hvordan helsetilbudet i Alta Nærsykehus skal bygge ut og drives, sier Haukland til Altaposten.

Stortinget i dag: Mindretallsforslag for fødeavdeling i Alta Ikke uventet avviste Høyre, Ap og SV i helsekomiteen ny utredning av sykehusstrukturen.

I valgkampen bekreftet Høyres Marianne Haukland ved flere anledninger, også i en direktestreamet TV-debatt i regi av Altaposten, at dersom hun fikk velgernes tillit, ville hun stemme ja til dok-8-forslaget om utredning framsatt av Venstre. I dag var Høyre i front av flertallet i helsekomiteen som i sin innstilling ikke er i nærheten av å imøtekomme kravene fra innbyggerne. Folkekravet er en helhetlig faglig utredning av fremtidig sykehusstruktur og sykehustjenester for Vest-Finnmark før det tas endelig beslutning om å bygge nytt sykehus i Hammerfest til mellom to og tre milliarder kroner.

– Når det ikke er flertall for utredning, har vi i alle fall fått noe; konkrete forbedringer, påpeker Haukland.

– Ikke avgjort

Haukland forteller til Altaposten at hun etter noen måneder på Løvebakken fortsatt er like opptatt av å bedre helsetilbud i Alta. Hennes frustrasjon er at akuttilbudet for befolkningssenteret i Finnmark er 14 mil og en værutsatt fjellovergang unna, samt at det ikke er fødeavdeling der hvor det fødes desidert mest i fylket.

– Noe annet som har provosert både meg og mange, mange andre, er at Finnmarkssykehuset ikke har tatt «ordrene» fra helseminister Høie og partileder Siv Jensen i Frp om at Alta Nærsykehus skal ha stedlig ledelse på lik linje med klinikkene i Hammerfest og Kirkenes, samt at CT og MR skal ha en vaktberedskap, slik at slagalarmen som ble lovet, blir reell. Nå går Stortinget inn og detaljinstruerer Finnmarksykehuset og Helse Nord om dette, påpeker Haukland, som trekker fram en annen og svært viktig presisering i innstillingen der det heter:

«Flertallet mener det er grunn til å minne om at helseforetak, for å unngå unødig pasienttransport, sørger for at pasienter fraktes til sykehus med riktig behandlingsnivå, uten unødig omvei til lokalsykehus, når diagnostikk og behandling ikke kan gis ved lokalsykehuset. Dette er spesielt viktig i helseregioner med store avstander. Flertallet mener bedre radiologitjenester i Alta er et virkemiddel for å oppnå dette, men foretaksledelsen må uansett aktivt følge opp denne problemstillingen.»

Ifølge Haukland betyr denne presiseringen at de mange historiene om pasienter som sendes til Hammerfest sykehus når det mistenkes farlig sykdom eller skade, og etter kortere eller lengre tid blir videresendt til Tromsø og UNN, nå vil være en tilbakelagt historie.

– Omveien om Hammerfest fjernes. Det gir pasientene sikkerhet om at de kommer under nødvendig behandling raskest mulig.

Lite nytt

Senterpartiets Kjersti Toppe sier at opplistingen av tilbud ved Alta Nærsykehus, som etter stortingsflertallets ønske heretter skal likestilles med klinikkene i Hammerfest og Kirkenes og få navnet Klinikk Alta, er repetisjon av gammelt nytt.

– Det er ingenting her som er nytt i forhold til hovedkravene om fødeavdeling og akuttilbud, sier Toppe.

I innstillingen går Venstre betydelig lengre enn flertallet og de øvrige partiene i å kreve at pasientene fra Alta skal kunne sendes til Tromsø når ting taler for dette. I merknaden fra Venstres representant Carl Erik Grimstad heter det: «Det er all grunn til å anerkjenne innbyggernes bekymring for at akuttpasienter blir sendt til Hammerfest, hvis det riktige behandlingsnivået vil være ved UNN, når vi vet at tid kan være en kritisk faktor. Dette medlem mener det er grunnleggende viktig at akuttpasienter kan sendes direkte til UNN fra Alta for å unngå unødig pasienttransport ved mistanke om akutt og alvorlig sykdom.»

Åpningstider

Høyre-representanten fra Alta gir både lokalparti, vanlige folk og ikke minst postkortaksjonen ros for å ha dokumentert og fått fram de store helseutfordrinigene som er i regionen fordi det ikke er sykehus her. Engasjementet har også gjort sitt til at Høyre, Ap og SV har gått svært langt i å detaljstyre helseforetaket, noe som hun mener kommer fram ved at Stortinget også vil styre tilgjengelighet og åpningstid ved røntgen, CT og MR. Fra komiteen heter det:

«Flertallet mener det er viktig at nye radiologiske tjenester i Alta har tilgjengelighet og åpningstider som tilfredsstiller befolkningens behov...Komiteens medlem fra Venstre synes det er bra at det tilføres flere funksjoner til Alta, men vil presisere at Finnmarksykehuset må bemanne CT/MR røntgen i Alta alle dager i uken, dersom man skal kunne si at Alta har en fungerende slagalarm.»