Ungdomssenter får skryt etter tilsyn

Sivilombudsmannen gjestet Alta ungdomssenter (AUS) i Bossekop for å kartlegge rutiner, blant annet i forhold til tvangsbruk.

Få tvangsvedtak

Etaten mener institusjonen jobber systematisk og bevisst for å unngå bruk av tvang.

– Det var gjennomgående fattet få tvangsvedtak de siste årene, fastslår sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en pressmelding

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet sjekket forholdene i september. Akuttinstitusjonen tar imot ungdom i alderen 13 til 18 år, unge som befinner seg i en krisesituasjon og har behov for umiddelbar plassering utenfor hjemmet. AUS er godkjent for å ta imot ungdom som plasseres her uten eget samtykke.

Sjeldent bruk av tvang

Dette viser seg at Alta ungdomssenter sjelden tar i bruk tvang, inkludert kroppsvisitering og ransaking av eiendeler.

– De ansatte understreket at inngripende tvangstiltak ikke ville bidra til å trygge ungdommene i en sårbar fase, og at kravene for å bruke tvang er høye. Dette kunne vi blant annet se i protokollene. Vi så også eksempler på at ungdommens egen vurdering var notert i protokollen, opplyser sivilombudsmann Falkanger.

Det er videre få vedtak om begrenset bevegelsesfrihet. I stedet gjøres det gode avtaler med den enkelte, i tillegg til at samarbeidet med helse og skole er godt, fastslår Sivilombudsmannen.