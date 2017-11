Skuffet over Høyre-topp: – Det virker rett og slett som at han ikke har skjønt hva det handler om

nyheter

Det er reaksjonen til Venstres Trine Noodt etter å ha sett debatt-flaggskipet Dagsnytt 18 på NRK 2 tirsdag kveld. Noodt synes opptreden til Sveinung Stensland (H) var direkte pinlig med tanke på at hans posisjon som nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomite.

– Det minste en bør forvente er at han kan en sak som kan bety forskjellen mellom liv og død for innbyggerne. Det pinlige blir når han gjentar at saken er godt utredet til tross for at både Helse Nord og Oslo Economics (OE) begge bekreftet at det aldri har vært gjort noen konsekvensutredning. Langt mer alvorlig blir det når han som stortingspolitiker får seg til å si rett ut av Oslo Economics har latt seg kjøpe til å komme med en konklusjon som ikke er faglig forankret, og det uten å legge fram at noe som helst i rapporten som er feil, forklarer Noodt.

Maktarroganse?

Hun opplever at Stensland ikke er villig til å ta inn over seg det ordfører Monica Nielsen holdt fast i debatten, at for Alta kommune og folk i Alta handler dette ikke om arbeidsplasser, men rett og slett om liv og død fordi befolkningssenteret i Finnmark er en usikker fjellovergang og over to timer reisevei unna akuttsykehus.

– Denne saken er et spørsmål om Stortinget har et beslutningsgrunnlag for å vedta investeringer i et nytt sykehusbygg til mellom to og tre milliarder kroner. Oslo Economics har påpekt, og dokumentert, at det ikke er gjort utredning av alternativ lokalisering, samt at det medfører en betydelig risiko for feilinvesteringer. Når nestlederen i helsekomiteen får seg til å si at det ikke er nødvendig med noen slik utredning fordi en allerede har bestemt seg, og at alle i Finnmark har vært stilt seg bak strukturen, er og blir dette en maktarroganse vi knapt har sett maken til i Norge. Hvem har rett til å bestemme uten å ha utredet og en faglig forankring? spør Noodt.

– Kjøpt og betalt

I debatten deltok Kristian Fanghol fra Helse Nord, ordfører Monica Nielsen, begge disse med på telefon. I tillegg var Finn Gjerull Rygh fra OE og nevnte Stensland (H) på plass i studio. En av debattens mest dramatiske sekvenser kom da nestleder Stensland ble utfordret av programleder Fredrik Solvang på at rapporten fra OE viser at det ikke er gjort utredninger i tråd med lov, og som er vanlig for resten av landet.

– Konklusjonen bærer preg av at det er en 500.000 kroners-rapport bestilt av Alta kommune fra OE med konklusjon om å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta, slo Høyre-toppen fast på direkten.

Programlederen avbryter og sender ballen over til Rygh og OE.

– Han beskylder egentlig dere i OE for å ha levert et makkverk av et bestillingsverk?

– Det må han få gjøre. Det blir ikke riktig selv om han sier det. Vår rapport ligger der. Den er helt transparent på alle våre analyser. Det er foreløpig ikke kommet noen innvendinger som tyder på at vi har gjort noen feil i rapporten. Det er bare kommet sånne utsagn som dette som ikke inneholder noen fakta. Vi har bare forsøkt å få fram fakta, slo Finn Gjerull Rygh fast da han fikk ordet.

– Skuffet

Leder i Alta Høyre, Laila Davidsen, sier at hun er glad for at det kom klart fram at det ikke finnes noen faglig utredning av alternativene, og at selv Helse Nord bekreftet dette. Davidsen sier at hun er skuffet over innsatsen til sin partifelle Stensland, og er forundret over at han ikke har en bedre forståelse for saken.

– Det virker rett og slett som at han ikke har skjønt at dette handler om trygghet for liv og helse for befolkningssenteret i Vest-Finnmark. Å gjøre sykehusdebatten til et spørsmål om hvordan vi kommuniserer med hverandre, forteller at vi enten ikke har nådd fram med budskapet, eller at noen ikke ønsker å forstå, sier Davidsen.

Hun er likevel forsiktig optimist med tanke på at Høyre vil imøtekomme kravet om en helhetlig utredning av strukturen.

– Ingen, aller minst Høyre, bør være motstander av å få et best mulig beslutningsgrunnlag på bordet, et beslutningsgrunnlag som alle kan ha tillit til uavhengig av hvor en står i struktursaken. Det har vært jobbet svært godt opp mot våre folk på Stortinget, derfor optimismen.