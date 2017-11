Nedjusterer snøskredfaren i Vest-Finnmark

nyheter

På grunn av et polart lavtrykk som gir kraftig vind og lokalt store nedbørmengder, har NVE gått ut med snøskredvarsel i Vest-Finnmark.

Skredvarselet var først vurdert til "stor", men har nå blitt justert ned til "betydelig" på grunn av mindre nedbør enn ventet.

– Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng der det kommer mye snø, skriver de på sine nettsider.

I skredfarevurderingen står det at ytre strøk er spesielt utsatt, mens i områder som får lite nysnø vil skredfaren være lavere.

– Observasjoner de siste dagene tyder på at det kan være lag av nedsnødd nysnø og stedvis også svake lag av kantkorn i snødekket. Med påfyll av snø og vind fra SV vil det dannes flak av nysnø i leområder. Lokalt ventes det såpass mye nysnø at det er mulighet for naturlig utløste skred, heter det.

Og videre:

– Som skiløper bør du holde deg unna alt skredterreng.