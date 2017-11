Heftig debatt om kjøp av eiendom

nyheter

Stridens kjerne i gårsdagens formannskap i Loppa, var prissetting av tomt til Frydenbø Øksfjord Slipp & Mekk i Vassdalen.

Stor avstand

Saken avdekket store sprik i holdningene blant medlemmene i Hovedutvalget for teknisk, plan og næring i Loppa kommune og Loppa formannskap. Loppa Høyre ville selge arealet for 25 kroner per kvadratmeter, men fikk ingen av de andre med på dette. Å formalisere eiendomsretten ved salg var alle enige om, men flertallet gikk for langt høyere pris.

– Det er synd hvis Loppa kommune ikke vil ha ytterligere skatteinntekter fremover og næringsutvikling, men heller kortsiktige midler til stimuli, er kommentaren fra daglig leder Arne K. Vestre, etter at formannskapet gikk for å ta 215 kroner per kvadrat for. Da hadde administrasjonen foreslått hele 900 kroner per kvadrat.

Vil kjøpe tre eiendommer

Frydenbø Øksfjord Slipp & Mekk ønsker å kjøpe tre eiendommer der bedriften allerede er etablert med næringsbygg, og en parselll bak slipphallen. Hva som egentlig har skjedd i fjern fortid da etableringen skjedde, og hvordan bedriften fikk etablere aktivitet uten formelle avtaler og festeavtale, ble ikke mer klart etter en intens debatt.

Ordfører Steinar Halvorsen tok til ordet for at kommunen har medansvar for at situasjonen har oppstått, selv om det er lenge før dagens politikere var på saken. Han advarte også mot at høy pris kunne føre til negative konsekvenser for bedriftens utvikling.

Loppa Høyre ønsket å komme Frydenbø Øksfjord Slipp & Mekk i møte for en minnelig ordning og tilby en lav pris per kvadratmeter for ønsket areal. Halvorsen argumenterte med at 25 kroner per kvadratmeter var vanlig praksis på den tiden etableringen skjedde.

– Dette er en utrolig sak, sa ordfører Steinar Halvorsen og stilte spørsmål om hvordan dette kunne skje og hvorfor salg av tomter som er utbygd for mange år siden, skal utløse en kvadratmeterpris på 900 kroner i henhold til administrasjonens forslag.

Kjente ikke bakteppet

Driftssjef Olav H. Trondal kunne ikke svare på hvordan saken i sin tid var behandlet.

– Det blir spekulasjoner, sa Trondal og sa at han ikke var bedt om å gjøre undersøkelser av dette.

Før saken la rådmann Marion Høgmo på vegne av administrasjonen frem et forslag til vedtak der prisen var satt til 900 kroner per kvadratmeter. Dette ble nedstemt. Loppa Arbeiderparti la etter gruppemøte frem et forslag om å fastsette tomtepris til 215 kroner per kvadratmeter. Argumentasjonen fra Arbeiderpartiets Stein Thomassen var at ansvaret for manglende avtaler var todelt, og at det både var et kommunalt ansvar og et privatrettslig ansvar. Thomassen, som også er nestleder i utvalget, viste til takst som var utført av ingeniør Sthen Figenschau fra Alta-firmaet Rambøll.

Skaper presedens?

Takst på eiendommene varierte med antatt høyeste sannsynlige markedspris på 260 kroner per m2 til antatt laveste sannsynlige markedsverdi på 175 kroner per kvadrat. Disse takstene hadde Ap lagt til grunn som gjennomsnittspris for sitt forslag på 215 kroner per m2, noe de mente var å komme Frydenbø i møte. Prisforslaget fra administrasjonen på 900 kroner per kvadrat var bygget på et regelverk som ble vedtatt lenge etter at slippen i Vassdalen ble bygget. Stein Thomassen fremhevet også at med en så lav pris som Loppa Høyre foreslo, kunne det skape presedens for andre tomtesalg.

Også i formannskapet ble Arbeiderpartiets forslag på 215 kroner per kvadrat vedtattt, og går dermed videre som forslag til vedtak ved kommunestyrets behandling 14. desember.