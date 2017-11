Brudd i forhandlinger

nyheter

Forhandlingsutvalget fra Finnmark fylkeskommune mener det ikke er hensiktsmessig å føre forhandlingene om fylkessammenslåingen videre i denne omgang, opplyser fylkesordfører Ragnhild Vassvik, som mener Finnmark ikke blir betraktet soim likeverdig part i forhandlingene.

– Beklagelig med brudd

Fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik beklager uenigheten, men mener fylkesrådet i Troms har opptrådt som om dette er en innlemmelse av Finnmark i Troms.

– Blant annet vil Troms ikke imøtekomme Finnmark med hensyn til at fellesnemda og andre utvalg som skal styre prosjektet med sammenslåing, skal være satt sammen med et likt antall medlemmer fra hvert fylke. For Finnmark er det viktig å anerkjenne at Troms og Finnmark skal gå inn i denne sammenslåinga som likeverdige parter, sier Vassvik, som mener de har strukket seg langt.

Hun holder døren på gløtt for at forhandlingene kan gjenopptas.