– Har ikke sagt at OE er kjøpt og betalt

Bakgrunnen er den beske kritikken rettet mot nestleder i Stortingets helsekomite, Sveinung Stensland, for hans innsats i debatt-flaggskipet Dagsnytt 18 på NRK 2 tirsdag kveld. Venstres Trine Noodt mener Stensland opptrådte pinlig, og bør beklage uttalelsen om at Oslo Economics er «kjøpt og betalt» for å levere den konklusjonen Alta kommune ønsker.

– Jeg har aldri sagt at rapporten er et bestillingsverk, eller at Oslo Economics er kjøpt og betalt, repliserer Stensland overfor Altaposten.

– Programleder Solvang konkluderte med at du hadde argumentert med at OE var kjøpt og betalt når du viste til at rapporten deres bar preg av å være en 500.0000 kroners rapport bestilt av Alta kommune?

– Ja, men jeg var i en debatt hvor jeg fikk liten tid til å forklare hva som er problemet, og hvilke svakheter jeg mener rapporten fra OE har. Jeg fikk ikke fram mitt hovedbudskap.

– Hva er det?

– At det er gjort grundige utredninger og at selv Alta kommune har vært enig i hvordan helsetilbudet i Vest-Finnmark skal organiseres. Alle har vært enige. Da kan vi ikke ta svært viktige helsemessige avgjørelser på grunnlag hva samfunnsanalytikere som Oslo Economis måtte komme fram til. Helsetilbudet er altfor viktig til det.

– Det ble bekreftet i debatten, også fra Helse Nord, at det ikke er gjort utredning av strukturen og oppbygging av akuttilbud og fødeavdeling i Alta. Står du fortsatt på at det er gjort utredning som belyser alternativ til dagens struktur.

– Det jeg står fast på er at det er gjort veldig mange grundige utredninger av Helse Nord og Finnmarkssykehuset.

– Har du forståelse for at det du og Høyre står for i denne saken blir oppfattet som maktarroganse?

– Jeg har den aller største respekt for det folkelige engasjementet og kravet fra folk i Alta/Kautokeino om trygghet for liv og helse. Hvem andre i helsekomiteen har vært to ganger i Vest-Finnmark og fått grundig gjennomgang av sykehussaken – en gang i Alta og en gang i Hammerfest. Komiteen har brukt mye tid på å behandle denne saken. Jeg kan ikke si noe om hva som kommer i komiteens innstilling, men jeg er helt sikker på at Stortinget vil komme opp med løsninger for helsetilbudet i Alta som vil bli tatt godt i mot oppe hos dere.