NTB: Flertall for å sikre helikopterstøtte i nord

Utenriks- og forsvarskomiteen møtes klokken 12 til det som kan bli det siste møtet før en enighet om den såkalte landmaktproposisjonen blir presentert.

Etter det NTB erfarer er det flertall på Stortinget for å sikre helikopterkapasitet til Hæren i Nord-Norge, ved basen på Bardufoss. Regjeringen ønsket i utgangspunktet å flytte helikoptrene til Rygge, hvor de skulle være dedikert til spesialstyrker og terrorberedskap i sør.

Spørsmålet er hvor mange som settes av til Hæren og om det åpnes for innleie av private helikoptre. Detaljene blir klare under komitémøtet som innledes klokken 12, der det ventes at Arbeiderpartiet finner sammen med regjeringspartiene, KrF og Venstre om sentrale deler av landmaktproposisjonen. En avtale antydes å bli presentert i 14.30-tiden, men dette er ikke bekreftet.

SV og Sp har flere innvendinger og spørsmål til formuleringer og forslag i innstillingen som skal avgis i dag, ikke minst til enigheten om helikoptrene i nord.

Ved siden av helikopterstøtte til Hæren i nord har størrelsen på Heimevernet vært et stridstema. 40.000 soldater er tallet flertallet skal ha samlet seg om, men det er ikke kjent om dette dreier seg om HVs totale styrke eller kun besatte stillinger, som i dag teller om lag 38.000 soldater.

SV, Sp, og Arbeiderpartiet har ønsket å øke bevilgningene til Forsvaret neste år, men får ikke flertall for dette. Årsaken er at KrF og Venstre er bundet av budsjettforliket som ble inngått med regjeringspartiene i forrige uke.

Neste mulighet til å plusse på midler til Hæren og Heimevernet er i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren.

