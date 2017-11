Møter statsråden etter påkjørsler

nyheter

Massepåkjørselen av reinsdyr sist helg har fått samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til å invitere medlemmer av sametingsrådet til et hastemøte.

– Vi har bedt om et slikt møte mange ganger, sier sametingsråd Silje Karine Muotka til NTB.

Hun er en av to sametingsråder som fredag skal møte Solvik-Olsen etter at nærmere 100 reinsdyr døde i flere togpåkjørsler i reinbeitedistriktet Jillen Njarke sør for Mosjøen i helgen.

– Slike påkjørsler er totalt uakseptabelt, og vi forventer at Solvik-Olsen gjør dette tindrende klart overfor Bane Nor. I dette møtet vil vi legge fram strakstiltak som må settes i gang fortest mulig, for å hjelpe reindriftssamene i denne krisesituasjonen, sier Muotka.

Hun håper samferdselsministeren vil legge press på Bane Nor for å få bygd gjerder i de mest utsatte områdene.

– Sametinget er enig med reineierne om at det er den beste løsningen, sier Muotka.

En gjerdeløsning kan komme til å koste mange hundre millioner kroner. (©NTB)