I går kveld kom Finnmark Frp frem til at de vil gå for Alta som ny fylkeshovedstad når Troms og Finnmark slås sammen. Tidligere har gruppeleder Claus Jørstad talt varmt for Tromsø som regionhovedstad, der argumentene har vært å finne den plassen som har den mest optimale organiseringen, best kommunikasjoner og høyest kompetanse.

I dag sier Jørstad til Altaposten at han og fylkespartiet mener det beste vil være å møtes på halvveien mellom Vadsø og Tromsø, som begge har vært lansert som potensielle fylkeshovedsteder.

– Vadsø er et ytterpunkt som ikke vil fungere optimalt, verken med tanke på kommunikasjon eller rekruttering av kompetent arbeidskraft. Tromsø har allerede nok, mens Alta ligger midt i smørøyet og har i tillegg til belligenheten også gode vilkår for å tiltrekke seg nødvendig rekruttering og arbeidskraft. Når det gjelder Vadså så vil de få beholde Fylkesmannen og det vil også bli knyttet flere oppgaver og stillinger til dette ved sammenslåingen. Det er heller ingenting i veien for at de kan få beholde flere andre arbeisplasser eller få tilført nye, sier Jørstad.

Han har stor tro på at det kan gå veien for Altas del.

– Troms Frp har også gitt signaler på ayt de støtter Alta, og hvis ikke vi blir enige om dette fra fylkestingets side, så vil vi uansett spille dette inn til departementet, sier Jørstad.

– Du er ikke redd for at Alta-syndromet skal stå i veien for at Alta blir valgt?

– Nei, jeg tenker at nå må vi bruke fornuft og ikke følelser, mener gruppelederen i Finnmark Frp.