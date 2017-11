Boligbrann i Vadsø sperrer Europavei

nyheter

En enebolig står i full fyr i Vadsø sentrum, og Europavei 75 like ved er sperret for gjennomkjøring.

På Twitter opplyser politiet at huset er overtent. De melder om kraftig gnistregn inn over bebyggelsen og at vind vanskeliggjør slukningsarbeidet. Sivilforsvaret er på plass og bistår.

– Vi vurderer evakuering fortløpende. Det ligger flere hus i nærheten, de nærmeste bare ti-tolv meter unna. I tillegg er det tett bebyggelse på den andre siden av Europaveien, sier operasjonsleder Svein Erik Jacobsen i Finnmark politidistrikt til VG.

Til NRK opplyser Jacobsen at det ikke skal ha vært noen hjemme da det begynte å brenne.

– Vi har kontroll på vedkommende som bor der. Han har vært på jobb og vi har fått tak i ham per telefon. Han bistår med informasjon i slokkingsarbeidet, opplyser operasjonslederen.

Politiet fikk meldingen om brannen klokken 3.55 natt til mandag. (©NTB)