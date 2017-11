Verstinger i nord

nyheter

Hittil i år har feltansatte i Statens Naturoppsyn (SNO) anmeldt 67 personer for ulovlig garnfiske etter laks og sjøørret. I fjor var tallet 47.

I løpet av 2017-sesongen har oppsynet inndratt 375 garn med en samlet lengde på nesten 12 kilometer, skriver Bergens Tidende (pluss).

– Vi er skuffet og overrasket. Omfanget av det ulovlige sjøfisket etter laks og sjøørret er så stort at det er vanskelig å se at det bare fiskes til eget bruk, sier direktør Pål Prestrud i SNO.

Nord-Norge og Hordaland er verstingene når det kommer til denne formen for tjuvfiske. Åtte av ti garn som blir inndratt, blir avslørt i Troms, Nordland, Finnmark og Hordaland.

– Vi har faktisk merket en bedring i Hardangerfjorden de siste par årene, mens inntrykket mitt er en økning av ulovlige garn i resten av Hordaland, sier oppsynsmann Hartvig Haugen i SNOs kystseksjon.

– At vi i noen områder registrerer færre ulovlige garn, kan for eksempel bare bety at tjuvfiskerne har funnet nye plasser, så vi lener oss ikke tilbake.