Tre tenåringer i scooterulykke

Tre ungdommer under 18 år får behandling av helsevesenet etter en uhell med scootere i Kautokeino. Tre personer og to scootere skal være involvert i uhellet, noe som betyr at det har vært passasjer på den ene av de to scooterne.

– Vi fikk inn meldingen om hellet klokken 12.17, forteller vakthavende Jan Arne Pettersen ved Finnmark politidistrikt.

Uhellet skal ha skjedd sentralt i Kautokeino tettsted.

– Vi etterforsker saken og har ikke klarlagt hendelsesforløpet, men det er på det rene at to scootere har kommet borti hverandre, sier Pettersen, som ikke gå inn på detaljer om verken de tre impliserte eller hva årsaken til sammenstøtet er.

– Den foreløpige meldingen er at de tre involverte skal være under 18 år.

– Kan dere si noe om helsetilstanden til de tre?

– Vi har kun fått bekjed om at de tre blir tatt hånd om av helsevesenet.