Da er det full gass for Alta motor

I september fikk motorforhandleren i Bossekop grønt lys for sitt planforslag i kommunestyrer, til stor glede for gründer Rolf Pedersen.

I disse dager er det derfor sterke scener når det tradisjonsrike bygget får hard medfart av gravemaskinen. Trøsten får være at resultatet skal gi et moderne og flott bygg.

Planforslaget som kommunestyret enstemmig sluttet seg til innebærer at eksisterende lokaler for Alta Motor AS rives. Deretter flytter Alta Motor inn i lokalene til eksisterende dagligvareforretning. Eksisterende bygning utvides mot sør med et stort verkstedlokale. Mot E6 tilrettelegges det for en ny dagligvareforretning, som får parkering på taket over verkstedbygget.

Det er Haldde arkitekter AS som på vegne av Bilinvest AS har utarbeidet et forslag til detaljregulering for eiendommene Skiferveien 2 og 4.