Det er fremdeles igjen litt av kjøpefesten Black Friday, og leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia Cecilie Høst har noen tips til å unngå kjøpsfellene.

– Det er mulig å gjøre noen kupp, men man må være veldig bevist på det som er salg. Butikkene bruker nemlig denne dagen for alt det er verdt. For alt er ikke et godt kjøp som det fremstår, sier Høst.

– Hvilken feller kan man gå i?

– Prisen kan ha blitt satt opp tidligere og nå satt ned til Black Friday. Det som er viktig å tenke på er hva den faktiske utsalgsprisen er her og nå, sett opp mot hva den er verdt. Det lønner seg blant annet å gjøre et raskt pris-søk på telefonen. Slik ser man om det er et så godt tilbud som butikken vil ha det til.

Videre forklarer Høst at det er andre knep butikken kan ty til for å holde seg på riktig side av loven.

– De kan for eksempel kalle det «knallkjøp», i stedet for salg. Det vi ser er at det er en massiv markedsføring av produkter som ikke nødvendigvis er på tilbud.

– Ville man blitt skremt hvis man var klar over hvor mange som driver med prisfiksing?

– Man ville nok det. Det som er viktig er å holde hodet kaldt og ikke la seg rive med, svarer Høst.

Ingen retur

Det kanskje mange ikke er klar over, er at salgsvarer kan være vanskelig å returnere til butikken.

– Det er faktisk ikke sikkert at man får bytte ting. Vårt råd er å spørre om man kan bytte senere. Be også om byttelapp, sier Høst.

– På nett er det litt annerledes. Der har man 14 dagers angrerett, legger hun til.

Nye tilbud

– Skulle du ikke finne et kupp under Black Friday, så kommer det flere salg i tiden fremover. Det gjelder å ha is i magen, avslutter Høst med.