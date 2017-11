Ylva ruller inn over Nord-Norge

nyheter

Meldingen om uværets første skader kom tidlig torsdag.

– Et tre har blåst ned og ligger tvers over veien. Entreprenør på vei for å få dette fjernet. Enn så lenge er E6 stengt, skriver politiet i Nordland på Twitter. En person kjørte på treet da det falt ut i veibanen rett foran bilen, men det er kun snakk om materielle skader, opplyser politiet.

Hendelsen skjedde på E6 ved Majavtn, som er stengt mens treet fjernes.

En time senere, klokken 6 torsdag morgen, meldte politiet i Nordland om et nytt tre i veibanen, på E6 ved Kvænfloghøgda, sør for Fauske.

– Tre blåst over ende. Sperrer nordgående kjørefelt. Vær obs dersom du er på veien. Entreprenør på vei for å fjerne treet, skriver politiet på Twitter.

Ferger og fjelloverganger

Ved Kattfjordeidet på Kvaløya utenfor Tromsø blåste en buss av veien litt før klokken 6. Sjåføren var alene i bussen, og ble kjørt til legevakten.

– Vindforholdene kan være krevende for større kjøretøy, og det bør vises aktsomhet, opplyser politiet.

I Fauske har takplater blåst ned fra et næringsbygg. Brannmannskaper jobber for å sikre bygget.

Flere fergesamband er også innstilt som følge av uværet i tillegg til svært mange fjelloverganger. I Nordland er blant annet Saltfjellet, Umbukta og Bjørnfjell stengt på grunn av stormen Ylva.

Ber folk være forsiktige

Varselet, som først ble utstedt onsdag kveld, gjelder for Troms, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten.

Folk oppfordres til å være forsiktige og sikre løse gjenstander. På det meste kan vindstyrken komme opp mot 50 meter per sekund i kastene. Stormen vil i hovedsak ramme indre strøk, opplyser Meteorologisk institutt.

På Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten er vinden ventet å minke torsdag kveld i sør. I nord vil den først avta fredag morgen, det samme gjelder for Troms.