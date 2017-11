Nytt innbrudd på idrettsparken

nyheter

Torsdag morgen klokken 0553 fikk politiet melding om et innbrudd ved Alta Idrettspark.

– Et vindu har blitt knust, slik at alarmen ble utløst, sier operasjonsleder ved Finnmark politidistrikt, Jan Arne Pettersen, til Altaposten.

Politiet har vært på stedet og gjort sine undersøkelser. Da Altaposten tok kontakt med operasjonssentralen ved halv ti-tiden var det ikke klart hva, eller om noe var stjålet.

Uforståelig

Det er ikke første gang i år at de opplever innbrudd ved idrettsparken. At noen på nytt har brutt seg inn forstår ikke Anne-Grethe Lillemoen, daglig leder i Alta IF, seg på.

– Vi har ingenting av verdier her, kun minner. Jeg skjønner ikke vitsen, sier hun.

Tyvene har ifølge Lillemoen tatt seg inn på forsiden av kafeen.