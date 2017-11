Desember er høytid for brann. Dette bør du tenke på

nyheter

Selv om vi alle vet at man bør være forsiktig med levende lys, lysdekorasjoner, juletrelys og andre brannfarlige ting, er det dessverre slik at desember er den måneden i året det brenner unødvendig mye.

– Hva kommer det av at desember er den største brannmåneden år etter år?

– Vi vet at når jula kommer får man en travel tid. Når man stresser og står i, er det fort å glemme enkelte ting som kan føre til brann. Sånn har det vært, og kommer sikkert til å fortsette, dessverre, sier brannsjef i Alta, Knut Suhr.

Ta forhåndsregler

Adventstida kommer og man brenner kanskje mer lys enn vanlig. Derfor er det viktig å ta sine forhåndsregler, selv om man også bruker LED-lys.

– Vi oppfordrer folk til å ha ubrennbare adventsstaker og dekorasjoner som ikke kan brenne. Videre at man slukker levende lys når man forlater rommet, sier Suhr.

– Hva med juletrelysene? Mange bruker sikkert den gamle typen man skrur pærene inn i.

– Vi har fått noen besøk på brannstasjonen hvor folk har kommet med juletrelys som er helt svarte og brent ned. Det er nemlig sånn at disse går i serie; har man én pære som begynner å lyse litt svakere, eller en som går – vil de andre ta over med samme spenning. Opplever du dette, burde du skifte ut hele greia.

– Ikke minst bør man trekke ut juletrebelysningen når man forlater rommet eller om natta.

– Ha brannøvelser hjemme

Brannsjefen påpeker at det å ha brannøvelser hjemme er like viktig som på jobben og ellers.

– Øv på det man skal gjøre hvis det brenner og ha rutiner for hvem som gjør hva og hvor man skal gå.

– For det er, dessverre, slik at hver jul så opplever vi branner. Det er også slik at rundt juletider omkommer folk i husbrann som følge av de årsakene som er nevnt. De ikke følger godt nok med, stresser og styrer. Det er en statistikk som går langt tilbake og viser at antall ulykker stiger når man kommer nærmere jul.

Tips

Sju brannråd fra KLP: