– Vant sak og sparte kommunen for 10 millioner

Rådmann Bjørn-Atle Hansen bør påskjønne kommuneadvokat Torbjørn Saggau Holm en ekstra stor julegave. For i Alta tingrett fikk han frikjent kommunen for et erstatningskrav på 10 millioner kroner framsatt av Lønnheim Entreprenør, sentere kjøpt opp av en annen riksentreprenør, Backe Nordvest AS. De hadde hyret inn, «Schjødt AS» som er et av Norges ledende advokatfirmaer med 150 dyktige advokater og et svært effektivt serviceapparat, fordelt på våre kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Ålesund.

– Jeg møtte ikke bare én, men to advokater fra Scjødt i retten. Når man møter slike juridiske ressurser i retten får man unektelig en «underdog-følelse», sier Torbjørn Saggau Holm til Altaposten i en kommentar.

– Verdt sin vekt i gull

En følelse av underlegenhet var det imidlertid ingen grunn til. Saggau Holm plukket søksmålet fra Backe i fillebiter i «kamp» med stjerneadvokatfimaet. Påstanden var at Alta kommune i forbindelse med anbudskonkurransen for utbyggingen av Finnmarkshallen i 2014 på eil grunnlag hadde diskvalifisert og senere avvist tilbudet fra Bache Nordvest AS, tidligere Lønnheim Entreprenør AS. Det økonomiske kravet i form av erstatning, negativ kontraktsinngåelse og saksomkostninger var på over 10 millioner kroner.

– Selvsagt vant vi. Kommunen ble frikjent på alle punkter og blir tilkjent også sakskomkostninger, sier en tydelig fornløyd og ikke lite stolt kommuneadvokat i Alta.

Han var for kort tid siden på listen over godt betalte medarbeidere i Alta kommune, faktisk også bedre betalt enn rådmannen. At den spede advokaten med rett til å føre saker for Høyesterett er verdt sin vekt i gull vil han ikke høre snakk om.

– Nei, nei, det vil ikke snakke om. Det får andre i tilfelle mene noe om, sier Saggau Holm.

Ikke tapt en sak

Gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen, snakker gjerne om lønnen til Saggau Holm.

– Tar jeg ikke feil har han ikke tapt en eneste sak han har ført for Alta kommune. Det er ingen tvil om at vi med Saggau Holm innehar en unik kompetanse. I sak eller sak «sparer» han kommunen for millionbeløp. Hadde vi tapt saken mot Bache/Lønnheim hadde vi hatt ti millioner kroner mindre å bruke på å skape gode tjenester til befolkningen i Ala kommune, påpeker Østlyngen som tror han har hele det politiske miljøet bak seg i at de ekstra kronene som Saggau Holm får i lønn er en riktig og meget god investering.

– Viktig seier

Det må bemerkes at Alta kommune og Saggau Holm ikke bare har vunnet én gang, men to ganger mot Bachke/Lønnheim. Først gang var da Lønnheim satte fram krav om midlertidig forføyning i anbudsprosessen, det vil si stille utbyggingen av Finnmarkshallen i bero til det var foretatt en rettslig avgjørelse på om Lønnheim urettmessig var diskvalifisert fra konkurransen. Tingretten ga ikke Lønnheim medhold, og firma Ulf Kivijervi bygde Finnmarkshallen. I ettertid har Kivijervi fått mer enn godkjent karakter for jobben.

– Klart denne dommen også gjør godt for en stor og viktig næring i Alta, anleggsbransjen. Den viser at kommunen har kompetanse og selvtillit til å stå fast på å følge opp anbudsreglene selv om det kommer en stor og tung aktør utenfra med dramatiske krav. Dommen viser også at Alta kommune har en profesjonell og kompetent avdeling til å håndtere store anbudsprosessen, påpeker Torbjørn Saggau Holm.

Avvist

Med sitt advokatlag klarte aldri Backe/Lønnheim AS å føre dokumentasjon for at Lønnheim/Backe var avvist fra konkurransen på urettmessig grunnlag. Dommen bærer preg av mye bygningsjus, og en diskusjon rundt anbudskriterier.

