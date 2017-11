nyheter

UP melder nemlig torsdag morgen at de har ilagt en sjåfør i Hammerfest forenklet forelegg på 2.550 kroner for ikke å ha skrapet ruta på bilen tilfredsstillende.

– Vi oppfordrer bilister til å ta seg de ekstra sekundene på å skrape rutene skikkelig, for å unngå trafikkfarlige situasjoner, anmoder Finnmark politidistrikt.