– Ikke mørketid, men fargetid

– Mørketid? Nei, vi er ikke deprimerte, ler Anod Alili mens venninnnene ler godt rundt bordet. Vi er på den store «mørketidsfesten» på Alta voksenopplæringssenter.

– Jeg kaller det ikke mørketid. Jeg kaller det fargetid. Det er så fint, og alle har så mye lys rundt husene sine, sier Sara fra Sudan.

– Da jeg først kom hit fikk jeg sjokk. Men så bestemte jeg meg for å forandre mitt eget syn. Mørketida har en sjarm i seg selv, med stjerneklar himmel, sterkt måneskinn og nydelig nordlys. Og så er det så nydelige farger av sola som ikke rekker å komme frem, sier Taghreed fra Palestina (har bodd i Syria).

Mørketida var det vanskelig å gjøre noe med uansett. For Taghreed er mørketida og tida mot jul i Norge eksotisk.

– Folk har så mye julestemning, og det er mange aktiviteter. Og så skjer det noe hele tiden. Jeg har veldig lyst til å prøve hundekjøring og akebrett, forteller Taghreed, som var matematikklærer i hjemlandet.

Itab forteller at hun lærte om mørketid og midnattsol for lenge siden.

– Vi studerte om det på skolen. Men jeg hadde aldri trodd at jeg noen gang skulle få oppleve det, sier Itab (55).

Elsker å jobbe dugnad

Er det en ting de kan, og raskt lærte seg om Norge, så er det å jobbe dugnad. Anod har stilt opp på omtrent alt som er.

– Jeg har jobba dugnad på Aronnesrocken, Finnmarksløpet og Offroad Finnmark, forteller Anod Alali fra Rakka i Syria.

Hun legger til:

– Norge er et stort dugnadsland. Alle jobber dugnad, sier hun og ler.

De har ikke bodd i det vesle landet langt mot nord så lenge, men har fått en solid ballast i norsk språk og kulturliv med seg allerede. Fra noen måneder til to år har Itab, Sara, Taghreed, Rania og Anod bodd i Alta. De er alle engasjerte, og skravler i vei på det jeg må si er veldig godt norsk etter kort tid i landet.

– I begynnelsen så frøs jeg mye. Vi er ikke så vant til å bruke ullklær i Syria, og vi bodde på Aronnes og måtte gå ganske mye. Men nå har jeg lært meg å strikke og har strikket både ullgenser og ullbukse. Nå fryser jeg ikke mer, sier Anod, og ler godt.

– Jeg måtte flytte fra Alta, men så fikk jeg fast opphold, og da flyttet jeg tilbake hit. Jeg tenkte ikke at jeg ville sørover, for det er her jeg trives. Skolen er bra, lærerne flinke og jeg har mange venner her, forteller Anod.

En av damene har to år med jusstudier bak seg. De har jobbet som vikar på skole og SFO, en er matematikklærer fra hjemlandet, og har kunnet være til nytte på en skole i Alta. Itab er utdannet laboratorielege. Hun har fått praksis på laboratoriet på legesenter i Alta. Hun håper å få godkjent sin lisens og få lisens til å kunne praktisere i Norge.

– Men nå må du smake på denne desserten som jeg har laget. Det er en spesiell dessert fra Syria, forteller Itab.

Kaken er nydelig.

Mørketidsfesten

Tirsdag denne uka var disse damene og 250 andre var samlet til mørketidsfest på Voksenopplæringssenteret. Det var taler og sang, musikk fra Syria og Eritrea, og dans fra Thailand. Syriske Ahmad, irakiske Mohamed og russiske Natalia var på gruppe seks, som hadde skrevet egne dikt om årstidene.

– «Vinter. Snø. Kaldt. Gå ut på tur. Gir styrke og aktivitet. Vinter.»

Leser russiske Natalia. Ja, hun har fanget opp noe av den norske folkesjela allerede.

– Vi feirer inngangen på mørketida, siden vi har en nybygd skole og det ellers passer så fint. Mange av elevene har bidratt, vi har mat fra 20 nasjoner og mange elever har bidratt med sang, dans, musikk og diktlesning. Så vi er veldig fornøyd med å feire inngangen til mørketida, forteller Ann-Connie Strifeldt.

Og maten – den var det elevene selv som hadde bidratt med.

– Jeg har spist en deilig tomatrett, pasta fra Thailand, sambosa fra Midtøsten og mye godt, forteller Ann-Connie Strifeldt.

Vi anbefalte henne å smake på den deilige syriske desserten.