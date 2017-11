Presser på for utredning

nyheter

I lys av den siste rapporten fra Oslo Economics har kommunestyret i Alta enstemmig sendt en uttalelse til helse- og omsorgskomiteen som skal behandle dokument 8-forslaget.

Utredningen konkluderte med at Finnmarkssykehuset, Helse-Nord og helseministeren ikke har oppfylt Stortingets krav i utredningsforskriften.

Oslo Economics sier dette om Finnmarkssykehusets strategiske utviklingsplan:

– Vi har avdekket at Finnmarkssykehusets Strategiske Utviklingsplan ikke er en utviklingsplan i ordets rette forstand. En utviklingsplan skal, ifølge helseforetakenes egen veileder, utrede alternative veivalg for virksomheten, herunder ulike løsninger for sykehusstruktur. Anbefalingene som gis for videre retning i utviklingsplanen, skal lede frem til konkrete tiltak som skal gjennomføres. Tiltak av bygningsmessig art skal så utredes gjennom tidligfaseplanlegging.

Alta kommunestyre ber derfor om at Stortinget ved behandlingen av Dok 8 forslaget påser at Stortingets krav til utredning nå gjennomføres.