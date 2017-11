Henriette årets ildsjel

nyheter

Henriette Bismo Eilertsen har gjort det for Alta turnforening, slik at de har best tenkelig utstyr. I formiddag fikk hun årets ildsjelpris av Alta kommune. Så sent som i april fikk hun Norges gymnastikk- og turnforbunds fortjenestmedalje i gull.

– Henriette har vært leder i Alta turnforening i mange år og hun har på mange måter æra for at Alta turnforening har stor fremgang og så mange medlemmer at de i perioder har utfordringer med å si ja til alle, heter det i begrunnelsen.

Henriette er videre en meget aktiv dame og det skjer mye rundt henne – og hun er for tiden også leder i Alta idrettsråd.

Prisen er på 15.000 kroner som skal skjenkes til et godt formål.