Finnmark får ny redningsskøyte

I den nye avtalen om statsbudsjett for 2018 kommer det fram at Redningsselskapet får ti millioner kroner ekstra, som skal gå til en ekstra redningsskøyte i Finnmark.

I en pressemelding opplyser Redningsselskapet at skøyta blir stasjonert i Mehamn.

– Vi er svært glad for at det blir flertall for å øke tilskuddet til Redningsselskapet og en ekstra redningsskøyte i Finnmark. Dette er en anerkjennelse av vårt viktige arbeid for bedre sjøsikkerhet i nordområdene og resten av landet, sier generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind i pressemeldingen.

Også de sjøansatte gleder seg:

– Vi som er tillitsvalgte for de sjøansatte i Redningsselskapet mener det å prioritere flere redningsskøyter vil møte beredskapsutfordringene i nordområdene på en samfunnseffektiv måte. Vi er 200 sjøfolk som jobber på redningsskøytene langs kysten vår og som av egen erfaring ser hvor viktig vårt bidrag er for beredskapen. I dag jubler vi for at Stortinget har lyttet til våre råd og prioriterer Redningsselskapet og en ekstra redningsskøyte i Finnmark, sier hovedtillitsvalgt i Det Norske Maskinistforbund Anders Ödman ifølge pressemeldingen.