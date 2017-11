56 branner i ståhjulinger i Sverige: Advarer mot lading uten tilsyn

nyheter

– Vi vet om flere branntilløp og noen branner. De fleste brannene har oppstått i forbindelse med ladning uten tilsyn. De forholdsvis mange svenske tilfellene gjør at vi nå går ut og advarer mot å lade ståbrettene om natten eller på dagtid uten tilsyn, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If, i en pressemelding.

Det er hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) at det er registrert 56 branner i ståhjulinger mellom juli 2016 og juni 2017. MSB regner med at det er store mørketall. Også her har de fleste av brannene skjedd mens ståhjulingen har stått til ladning.

– Det mest bekymringsfulle er at dette er produkter som først og fremst brukes og lades av tenåringer. Vi er usikre på om unge og foreldre kjenner godt nok til brannrisikoen ved disse brettene, sier Clementz.

Frykter nattbrann

Skrekkscenariet er at det begynner å brenne om natten mens folk sover.

– Det er langt større risiko for store konsekvenser om brannen i ståbrettet oppstår på natten når alle sover - eller på dagtid når ingen er hjemme, sier Clementz.

Billigbatterier

– Det er velkjent at li-ionbatterier kan ta fyr under lading, bruk eller lagring. Risikoen for at dette skjer er lav, men for billige batterier av lav kvalitet vil sannsynligheten være høyere, sier Helge Weydahl, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og sekretær i Norsk forum for batterisikkerhet.

– Så sent som i fjor ble det tilbakekalt over 500 000 batteridrevne ståbrett fra ti ulike leverandører i USA, sier han.