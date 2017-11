Venter spent på oljeboringsdom

nyheter

Finnmark Natur og Ungdom møttes sist helg i Hammerfest for å gjennomføre sitt årsmøte. Her ble den pågående rettssaken mot Den norske stat selvfølgelig et tema. Natur og ungdom og Greenpeace har gått til sak, da de mener 23. konsesjonsrunde i realiteten er grunnlovsstridig.

Årsaken til de sterke påstandene er at Norge under nevnte konsesjonsrunde åpnet for oljeboring helt opp mot iskanten, i Arktis.

– Dette er et av de skjøreste og mest verdifulle områdene vi har. Når både Canada og USA klarer å holde fingrene av fatet, så er det en skam at Norge gir full gass for oljeboring i disse områdene, sier fylkesleder Kamilla Elene Samuelsen i en pressemelding.

Rettssaken har blitt fulgt via livestream, og selv om dommen ikke er ventet å komme før over nyttår, følger de miljøengasjerte ungdommene med.

– Vi har allerede nå fått bred støtte i søksmålet. Miljøparagrafen har aldri blitt testet ut i rettsystemet før, så rettsaken er historisk. I andre deler av verden derimot har man sett lignende rettsaker, hvor utfallet har gått begge veier, skriver Natur og ungdom i pressemeldingen.

–Det er en reell sjanse for både seier og tap, men vi har absolutt troa. Vi mener at en slik sak absolutt hører hjemme i rettsalen. Når staten ikke følger grunnloven vår, så kan vi ikke sitte å se på at det skjer. Vi vil ikke ha mer oljeboring i våre hav, og jeg saksøker gjerne staten for å holde Barentshavet oljefri, sier fylkesleder Samuelsen via pressemeldingen.