Mattilsynet pålegger NRS å slakte absolutt all fisk

nyheter

Prøvesvarene er på plass i forhold til utbruddet av infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10281 Store Kvalfjord, som Norway Royal Salmon varslet om via en børsmelding i forrige uke. Det er fortsatt mistanke om ILA ved lokalitet 10841 Pollen i Alta kommune, som selskapet flyttet fisk til før ILA-utbruddet var kjent.

– Prøvene fra Veterinærinstituttet for Store Kvalfjord sin del er verifiserte og der er det smitte av ILA. Vi har ennå ikke fått svar på de kontrollprøvene som vi har tatt i Pollen, der det også har vært mistanke om smitte, sier seniorinspektør i Mattilsynet, Elisabeth Arild.

Hun sier Norway Royal Salmon er pålagt å tømme lokaliteten Store Kvalfjord nå. Det vil bli opprettet en båndleggingssone, der det ikke er lov å flytte fisk ut eller inn, for å hindre ytterligere smitte.

Må tømme merdene

Mattilsynet skriver at «Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.»

– NRS har allerede tatt ut all fisk fra en merde og når vi får alle prøvesvarene og bedriften har en plan for hvordan de vil ta ut fisken, vil det bli opprettet en egen forskrift for dette. Her blir det normalt krevd at anlegget skal tømmes innen åtte dager, sier Elisabeth Arild.I Store Kvalfjord har NRS til sammen fem merder, som ifølge selskapet skal inneholde opp mot 430.000 fisk. Alle disse vil bli krevd tømt fordi lokaliteten er beregnet å ligge innenfor utbruddsområdet. Normalt vil det bli gjort forsøk på å tømme anlegget så raskt som mulig.

Mistanke i Pollen

Hva angår lokaliteten i Pollen er det fortsatt usikkert hva som vil skje:

– Pollen er fortsatt på mistanke, vi har vært der og tatt verifiserende prøver som vi regner å få svar på raskt, sier seniorinspektøren.

Mattilsynet skriver at som følge av «smittemessig kontakt ved flytting av fisk fra Store Kvalfjord til Pollen forut for mistanke, er lokaliteten Pollen også omfattet av mistanken. For å forhindre eventuell smittespredning er lokalitetene pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.»