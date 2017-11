– Alta-skolen ville ikke vært tjent med et 19-16 vedtak

nyheter

Mandag ble det skrevet historie ved at samtlige i kommunestyret stilte seg bak samme vedtak, rundt den framtidige skolestrukturen. Det har ikke skjedd tidligere når skolestruktur har blitt drøftet.

Men Høyre mener at Altaposten er på villspor da vi i vår omtale av behandlingen i kommunestyret ga æren for det omforente vedtaket til gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen.

– Den som bør tilskrives æren er Alex Bjørkmann og vår gruppe. Fra vår side var det gjort et grundig forarbeid før møtet, og Alex framstod som arkitekten bak en samlet opposisjon, var budskapet til en av Høyre-representantene rett etter at kommunestyret var slutt på ettermiddagen.

Senere på kvelden fikk vi det samme budskapet på epost fra en annen Høyre-representant.

Spriket alle veier

Etter at kommunestyret startet debatten om lokaliseringen av den nye felles sentrumsskolen med et utgangspunkt der partienes standpunkt spriket i alle retninger, ble til slutt et enstemmig vedtak banket gjennom. Her heter det at det skal utarbeides kostnadsoverslag, planstatus og rekkefølgekonsekvens for alle de tre hovedalternativene for lokalisering, Komsa, Bossekop og Prestegårdsjordet. I tillegg fikk Venstre inn at også null-alternativet, dagens struktur i sentrum skal kostnadsberegnes og utredes.

Utsatte skolesaken, ønsker mer informasjon Først i mars tas avgjørelsen om hvor Altas nye storskole skal ligge. Om det i det hele tatt blir noe av den...

– Posisjonspartiene hadde primært et forslag om kun videre utredning av Bossekop, og da med et spesielt fokus på om eksisterende bygningsmasse kan inngå som en del av nyskolen og dermed spare mange millioner kroner. Med KrFs bekreftelse av at de subsidiert ville stemme for forslaget, og med Senterpartiet og Kystpartiets forslag som langt på vei var likt vårt, var det aldri tvil om at vi hadde et behagelig flertall bak oss i saken, sier gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen, og legger til:

– For oss var ikke flertall nok. Derfor signaliserte vi tidlig at vi var åpen for å imøtekomme mindretallet for om mulig å få et omforent forslag. For å si det sånn; et 19-16 vedtak ville ikke Alta-skolen være tjent med.

Ulik oppfatning

I Høyres gruppe har de en helt annen forståelse av hva som skjedde, og har ytret et ønske om at Altaposten korrigerer artikkelen om skolestruktur som ble publisert etter at saken var ferdigbehandlet mandag.

– Faktum er at det IKKE var Ap som søkte etter løsning i skolesaken, men at dette ble et resultat av solid politisk håndverk fra opposisjonen med Høyre i spissen. Vi samlet oss med fokus på økonomi, demografi og geografi, noe som Ap ikke hadde med seg inn i debatten, hevdes det i eposten vi har fått.

Påstanden er at Ap hadde «feil» i vararepresentantsrekka, noe som gjorde at de havnet i mindretall. Derfor skal Ap ikke turt å stå på sitt forslag fordi det ville falt. Det hevdes at opposisjonen etter gruppemøte hadde flertall alene. Med KrF og Knut Klevstad, som hadde Komsa som sitt lokaliseringssted, ville opposisjonspartiene ha vunnet fram med solid flertall.

– Vi valgte imidlertid å ta med det som var igjen av posisjonspartier inn i varmen. Dermed kunne vi få et best mulig endelig resultat som ivaretar alle de forhold som ikke er klarlagt på nåværende tidspunkt. Dette er den type ansvarlig politikk som Høyre står for, og som fikk flertall i dag, hevdes det fra en av Høyre-representantene.

Prestegårdsjordet vinner?

Flere parti tok gårsdagens vedtak som en halv seier. Venstre var kanskje aller mest fornøyd etter at kostnadene og innsparingsmuligheter for alle alternativ, inklusiv å beholde Komsa og Bossekop skole, skal på bordet. Fornøyd var også styreleder Harald Karlstrøm i Alta Sentrumsutvikling (ASU) som har gitt kommunen et etter deres oppfatning svært gunstig tilbud om tomt på Prestegårdsjordet.

– Tall, fakta og ikke minst en klarlegging av de fordeler Prestegårdsjordet vil gi for både skole og for sentrumsutvikling er til vår fordel. Nå får politikerne et bedre beslutningsgrunnlag og vårt alternativ tid til å modnes, sier Karlstrøm.

I Ap er det flere sentrale politikere som vil bygge en ny skole fra grunnen, i et nytt område og med et helt nytt moderne konsept. En av disse er Kjetil Kristensen som ga klart syn på hva hans personlige favoritt var til tross for at han ville følge partigruppa. En annen sentral politiker i Ap mente at vedtaket gjør at alle de fire alternativene som nå utredes er realistiske.

– Hos meg er det ingen tvil om at en ny utredning gjør Prestegårdsjordet til favoritt. Det er en nøktern og objektiv vurdering, sier Ap-politikeren som ikke vil røpe hvilket alternativ han personlig håper vinner fram.

– Godt vedtak

Per Pedersen i FAU ved Komsa skole, var heller ingen ulykkelig mann etter kommunestyrets enstemmige vedtak.

– Vi har forholdt oss til den bredt sammensatte gruppa som utredet lokaliseringsalternativene. Derfor endret alt seg når medlemsmøtet til Ap rett før behandlingen i kommunestyret snudde opp ned på anbefalingen om å lokalisere sentrumsskolen til Komsa. I så måte får vi nå fire måneder på oss til å jobbe mot politikerne. Det øker sjansen for at det blir skole på Komsa også i framtiden, sier Pedersen i en kommentar til Altaposten.

Mye tyder på at Ap sitter med nøkkelen til hvor sentrumsskolen skal lokaliseres.

– Vi står på Bossekop, men jeg er enig i at nye moment, økonomiske eller andre, kan gjøre at en av de andre alternativ blir valgt, klargjør gruppeleder Østlyngen.

– Betyr det at Ap er åpen for å gå fra Bossekop-alternativet?

– Medlemsmøtet har sagt Bossekop, og det står vi på. Skulle det komme vesentlige nye momenter inn, ikke minst økonomiske, tror jeg både vi og andre er villig til å gjøre nye vurderinger. Derfor har vi vært med på et vedtak om ytterligere utredning og vi er derfor åpen for å vurdere det som kommer fram i utredningen.