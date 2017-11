Trakk nedleggingen av Gakori barnehage

nyheter

I starten av kommunestyremøtet mandag ga møteleder ordet til rådmann Bjørn-Atle Hansen. Han ba på vegne av administrasjonen om at saken om nedlegging av Gakori barnehage ble trukket fra sakslista, med et ønske om at den ble satt på sakslista for januarmøtet.

– Saken har skapt et stort engasjement som vi alle kjenner, påpekete rådmannen som ville ha bedre tid slik at alle alternativ og løsninger kunne vurderes.

Han fikk rask støtte for utsettelsesforslaget av Venstres Raymond Londal som sa at det allerede var forebredt en anke.

– Det er bra at rådmannen foreslår utsettelse. Da slipper vi en anke som går på manglende vurdering av barns beste, slo Londal.

Kommunestyret tok rådmannens anmodning om mer tid og utsettelse enstemmig til følge.