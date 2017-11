Avviser anklager om snarvei i fiskeripolitikk

nyheter

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) avviser anklagene om at han tyr til snarveier for å endre deltakerloven for fiske. Men fullmaktene hans kan bli strammet inn.

– Sandberg har ikke fått flertall for liberalisering. Nå forsøker han å dispensere seg til ny politikk, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Sandberg svarer med å beskylde Pollestad for uærlig spill.

Bakgrunnen for saken er at fiskebedriften Gunnar Klo i Øksnes i Vesterålen har fått dispensasjon fra den såkalte deltakerloven, som regulerer adgangen til å drive fiske og fangst.

I utgangspunktet er det kun aktive fiskere som kan eie fiskebåter. Bedriften begrunnet ifølge Lofotposten sin søknad med at båteieren vurderte å selge og at fiskemottaket uten denne båten ville miste råstoffgrunnlaget sitt.

Liberalisering

Noe av problemet, slik opposisjonen ser det, er at fiskeriet i og rundt Øksnes er svært aktivt.

– Om begrunnelsen holder her, så er det vanskelig å forstå hvor man skal si nei. I praksis vil dette innebære en liberalisering som åpner for utenlandsk eierskap i norske fiskerier, sier Pollestad.

Han får støtte av SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Sandbergs linje kan være begynnelsen på slutten for at fiskerne eier fiskebåtene. Jeg mener dette er en helt klar og bevisst strategi fra Sandbergs side. Han prøver å svekke deltakerloven, sier SV-representanten.

Også Fiskarlaget, Fiskebåt og Kystfiskarlaget er kritiske til Sandbergs håndtering.

Vil stramme inn

Fylkesnes viser til at Høyre og Frp tidligere har uttrykt forståelse for industriens ønske om å eie fiskebåter.

– Når en helt vanlig fiskekjøper i Norges rikeste fiskerikommune får dispensasjon, er veien kort til at andre fiskekjøpere får det samme, også utlendinger. Sandberg tar sikte på å innvilge dispensasjoner som så blir til en regel, mener Fylkesnes.

Et representantforslag fra SV, som partiet mener kan føre til at Sandbergs adgang til å innvilge slike dispensasjoner strammes inn, ligger til behandling i næringskomiteen på Stortinget. Innstilling skal avgis 28. november.

– Vil vil ta fra ham retten til å operere på denne måten, sier Fylkesnes.

Avviser

– Det er alvorlig når lederen i Stortingets næringskomité driver med uærlig spill, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til NTB.

Han sier han har hatt møte med Pollestad om deltakerloven, dispensasjon og koblingen mot nasjonalitetskravet.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at lederen i næringskomiteen ikke har fått med seg forskjellen på aktivitetskravet og nasjonalitetskravet. Dispensasjonen vi har gitt, berører overhodet ikke nasjonalitetskravet, sier Sandberg.

Han viser til at utenlandske statsborgere ikke kan eie mer enn 40 prosent i fiskefartøy, verken direkte eller indirekte – uavhengig av om det er fiskeindustri eller aktiv fisker som er majoritetseier i fartøyet. Frp-statsråden avviser også at det er fritt fram for andre fiskeribedrifter til å få dispensasjon og viser til at en annen bedrift senest denne uka fikk avslag.

– Vi kan ikke la SV og Senterpartiet få lov til å forlede folket og nasjonalforsamlingen på denne måten. Dette er skremselspropaganda fra Pollestad og Fylkesnes, sier han. (©NTB)