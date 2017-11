– Lakseslakteriet blir ikke noe av

nyheter

Talvik-benken i kommunestyret, Øystein Pedersen og Siv Kristin Ryeng, lot ikke sjansen gå fra seg til å få et fokus på næringsutviklingen og nye arbeidsplasser i bygda da kommunestyret sluttbehandling av områdereguleringen for Langnes Næringsområde.

– Først av alt er jeg veldig glad for at Alta kommune nå har fått på plass et sjørettet industriområde, noe som har vært sterkt savnet og etterspurt. Nå kan vi vel konstatere at det ikke blir noe lakseslakteri på Langnes som de fleste av oss håpet på. Nå får vi håpe at det kommer alternativ virksomhet raskest mulig, noe jeg har stor tro på, sa Pedersen som viste til at Langnes industriområde kan få stor betydning for utvikling av bygda Talvik.

Har vært mangel

Alta kommune har siden kommuneplanen ble vedtatt i 2011 jobbet med å finne areal for et større sjø rettet industriområde og flere ulike alternativer har blitt vurdert, blant annet Rafsnes, Møllenes og Storvika. I forbindelse planene om bygging av tunell for ny E6 mellom Storsandnes og Langnesbukt oppstod en utfordring i forhold til å finne deponiområde for overskuddsmassene fra prosjektet. Som følge av dette ble Langnes vurdert som et aktuelt lokaliseringsalternativ.

Det ble tidlig klart at man ikke hadde tid til å få utarbeidet en reguleringsplan for området dersom tunellmassene skulle utnyttes. Dert ble imidlertid gitt midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen for å kunne igangsette utfylling av området våren 2015. Utfyllingen av området ble igangsatt våren 2016 og arbeidet med utfyllingen forventes å bli ferdigstilt sommeren 2018.

Reguleringsplan

Nå er altså områdereguleringen med konsekvensanalyse ferdig. Et enstemmig kommunestyre vedtok planen som var til sluttbehandling i kommunestyret.

– Dette tror jeg blir veldig bra infrastrukturtilbud for Alta, men vil også være veldig positivt for Talvik som vil få en nærhet til området og foråpentligvis mange nye arbeidsplasser etter hvert, sier Øystein Pedersen til Altaposten.