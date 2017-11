– Kan ikke bare synse bort to skole-rapporter

nyheter

– Kommunen har brukt tid og midler på å utrede skoletomt, og har utarbeidet ikke mindre enn to rapporter, som begge slår fast at Komsa er den beste tomten for en ny storskole. Hvorfor bruke kommunens ressurser på slike rapporter, hvis de ikke skal vektlegges, spør leder Per Pedersen på vegne av foreldreutvalget.

Kan ikke synses bort?

Overraskelsen var stor da medlemsmøtet til Alta Ap sist onsdag gikk for Bossekop skole som sted for ny skole. Et eget utvalg kom fram til at Komsa var beste stedet, slik også rådmannen og administrasjonen kom fram til. Dette ble også knesatt i formannskapet.

FAU Komsa skole reagerer på Aps siste utspill i skolestruktursaken, og at de overser faglige innspill.

– I lokaliseringsdebatter er det naturlig og forståelig at de som blir direkte rammet vil kjempe for å ha skolen i sitt nærområde. Utredninger og rapporter er ment for å skaffe politikerne et mest mulig objektivt og faglig beslutningsgrunnlag, påpeker utvalget, som henviser til kravet om faglig utredning innenfor helsesektoren og sender ut følgende melding.

– Hvordan skal man argumentere og forsøke å få vektlagt en OE-rapport om sykehuslokalisering, og samtidig argumentere for at man bør se bort fra to rapporter om skolelokalisering? Skal grundig arbeide «synses bort» og undergraves av lobbyering?

– Lager skoleørken

Foreldreutvalget mener at Ap-forslaget vil få uheldige utslag.

– Man vil skape en «skoleørken» i Sentrum, med store avstander for de minste barna. Samtidig ønsker man å lokalisere storskolen i Bossekop, tett opp mot Gakori skole. Avstanden mellom Gakori og Bossekop blir cirka to kilometer. Avstanden mellom Elvebakken og Bossekop blir ca seks km, og dekker egentlig hele sentral-Alta, påpekes det.

– Harmonerer dette med et ønske om fortetning i sentrum og bevaring av en slags nærskole, spør de.

Vil spre skolene

De påpeker også at det nye store byggefeltet ved Komsa mot E6, samt feltet som blir tilgjengelig når Komsa jevnes med jorden, ligger omtrent midt mellom Elvebakken og Bossekop skole.

– Barn på Komsa Terasse, Sandfallet, Åslia med flere, får tre kilometer til skole uansett retning. Og de bor midt i sentrum.

FAU Komsa har mer tro på å spre skolene.

– Dersom man ønsker en struktur med større skoler, som vi antar flertallet av politikerne ønsker, siden man vil sammenslå skoler, så bør man se på fremtidens skolekart. Det naturlige ville da være å spre skolene. Komsa skolekrets har per i dag også flere hundre barn. Da virker det korttenkt å legge ned Altas beste sentrumstomt, og lokalisere Bossekop tett på Gakori med to skoler i vest og ingen i sentrum, argumenterer FAU ved Komsa.

– Vi håper at politikerne løfter blikket, ikke lar seg styre av sterke lokale pressgrupper og fatter en klok beslutning som ser på helheten i Altas fremtidige skolestruktur, avslutter de.