Rygget i pumpa

nyheter

– Det var nok en lastebilsjåfør som var uheldig og rygget inn i dieselpumpa vår, opplyses det fra Esso i Bosekop.

Det var klokken 01.40 natt til lørdag at altasjåføren hadde uhellet, og ansatte ved Esso som da var på jobb, skal ha fulgt alle riktige prosedyrer ved slike tilfeller, heter det fra bensinstasjonen.

Ingen lekkasje

– Vår nødvernplan ble fulgt. Det ble slått på nødpumpe og motorene til den skadete pumpen ble skrudd av, meldes det.

Esso opplyser at det ikke skal ha blitt lekkasje eller oppstått andre problemer rundt uhellet. Det er pumpene 5 og 6 som nå er ute av drift, og dermed vil det bli mer kunder på pumpene 1 og 2.

– Vi ber folk om å være flinke til å flytte bilene sine når man er på pumpe 1 og 2, sik at andre slipper til og det blir minst mulig trengsel og venting.

Fra Tromsø

– Vi har for øyeblikket ikke avgiftsfri diesel, men håper å få pumpa opp å gå igjen om ikke så lenge. Forhåpentligvis i løpet av uka som kommer, toppen to uker. Vi må ha spesialfolk oppover fra Tromsø for å gjøre dette, så ting tar tid, rakk Tina ved Esso Bossekop å si før hun måtte skynde seg til kunder.