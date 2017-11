Kapret nye kunder i Italia

nyheter

MQ Granite AS, som blant annet leverte knust Mázekvartsitt til et bankbygg i Brussel, hadde stor suksess på den store steinmessa i Marmomacc i Verona i Italia.

Leveransen godkjent

– Vi fikk flere nye kunder og det ser veldig positivt ut for neste års drift med tanke på tilbakemeldingene fra steinbransjen under denne messa. Vi har god tilgang på råstoff og skal produsere mer og øke uttaket, noe vi har gjort tiltak for å kunne gjøre, sier styreleder og daglig leder for MQ Granite AS, Jan Ole Parken.

Han forteller at ordren på 3.500 tonn knust grønnstein er ferdig levert til det som skal bli bærende søyler til et enormt svært bankbygg i Brussel.

– Jeg har selv vært i Brussel for kort tid siden og sett på byggetomta hvor den knuste kvartsitten skal brukes. Tilriggingen med kraner og annet utstyr er i full gang og det er mest sannsynlig byggestart rett over nyttår, sier Parken.

Vinterstengt

Etter jul starter støypingen av søylene hvor det skal brukes Máze-kvartsitt eller grønnstein fra steinbruddene i Riebanvarre i Kautokeino på østsida av elva, sier Parken.

Han forteller at arbeidet i steinbruddet er stanset nå, slik reguleringsplanen krever.

Mineralselskapet MQ Granite følger reguleringsplanen for Naranas-området og har innstilt sitt arbeid i steinbruddet for i år.

– Det gjenstår stadig transport av en del kvartsittblokker fra lageret vårt i Mieron, dit blokkene ble kjørt før området ble stengt. Det er gjort for å ta hensyn til flyttevei og vinterbeite for Stjernøy-siidaen, forteller Parken.

MQ Granite AS selger fortsatt mye grønnstein i form av blokk som bearbeides ved saging til ulike typer bruk på fasader, eller som gravsteiner.

– Vi selger mye av dette til Italia, Danmark, Polen og Tyskland og på messa i Italia fikk vi møte potensielle kunder fra Malaysia, India og Kina, aktører som kan bli brukere av våre produkter, avslutter han.