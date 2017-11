– Avskilter fagfolk

nyheter

Fra 1. juli neste år vil firmaer uten ingeniører eller teknisk fagskoleansatte kun få utføre de minst krevende oppdragene i bygg- og anleggsnæringen.

Direktoratet for byggkvalitet skiller mellom tre tiltaksklasser firmaer i anleggsbransjen kan godkjennes innenfor. Én gir de enkleste oppdragene, mens tre godkjenner firmaer for de mest avanserte, skriver Klassekampen.

Det har vært rom for skjønn – for eksempel for firmaer som har gjort bra arbeid. Nå er anbefalingen blitt til lov, og regjeringen har gitt firmaene til 1. juli 2018 med å skaffe riktig formell kompetanse.

– Dette er å avskilte fagfolk, med fagbrev, som har jobbet hardt i årevis, bygget opp bedrifter fra bunnen og ansatt folk. Bare fordi de ikke har tatt teknisk fagskole eller ingeniørstudier, sier Julie Brodtkorb, direktør i Maskinentreprenørenes forening.

Klassekampen har bedt om kommentar fra kommunal­minister Jan Tore Sanner (H), men departementet ønsker ikke å kommentere saken. De viser til Direktorat for byggkvalitet, som sier at et forslag til nye godkjenningsregler skal ut på høring rundt nyttår, melder avisen. (©NTB)